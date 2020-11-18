Белорусские писатели потребовали от властей признать поражение

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Почти полторы сотни писателей подписали обращение к представителям властей, «которые сохранили рассудок», с призывом остановить издевательство над людьми и признать поражение. Текст опубликовало общественное объединение «Саюз беларускіх пісьменнікаў». Среди подписантов — Алексиевич, Вольский, Мартинович...

В письме от имени белорусских литераторов выражается обеспокоенность тем, что на протяжении 100 дней в стране идет эскалация насильственных действий со стороны силовиков и «административных назначенцев».

Авторы отмечают: «Такіх маштабаў масавых рэпрэсій не зведвала больш за сорак гадоў ні адна з дзяржаваў Еўропы. За гэтыя 100 дзён арыштавана каля трыццаці тысяч чалавек, пакалечана больш за чатыры тысячы чалавек, заведзена каля тысячы нематываваных крымінальных справаў, загінула восем чалавек. У дзяржаве ігнаруюцца элементарныя правы чалавека. На вінаватых у забойствах і скалечваннях людзей не заводзяцца крымінальныя справы. Дапускаецца збіццё звязаных затрыманых, што забараняецца сусветнай юрыдычнай практыкай нават у адносінах да ваеннапалонных. З вуснаў кіраўніцтва краіны гучаць наўпроставыя ўказанні адлічваць студэнтаў з навучальных устаноў і звальняць з працы ўсіх супрацоўнікаў, якія не згодныя з дзяржаўнай палітыкай, што з’яўляецца непасрэдным парушэннем дзейнай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь».

Писатели считают, что расширение «пространства безнаказанности», лишение белорусов базовых прав ведут к национальному кризису во всех сферах, в том числе к международной изоляции и падению страны на «дно цивилизационного рейтинга».

«Мы схіляем галаву перад мужнасцю і настойлівасцю беларускага народа, выказваем спачуванне ўсім, хто пацярпеў і страціў родных, і звяртаемся да ўладаў, кіраўнікоў дзяржаўных структураў, чыноўнікаў, якія захавалі цвярозы розум, з патрабаваннем: пакуль вы не абрынулі краіну ў бездань гвалту і ўсеагульнага крызісу — неадкладна спыніце масавыя рэпрэсіі, здзекі з людзей, якія хочуць пераменаў, прызнайце сваю паразу і прыміце волю народа!» — требуют авторы.

Обращение к полудню подписали 143 человека.