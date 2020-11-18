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Белорусская группа «Кассиопея» выпустила новый альбом «По колено в любви»
Источник материала: Onliner
В общем, если вы до сих пор не слышали одну из самых самобытных и необычных белорусских групп, включайте треки из спецверсии альбома по очереди. Отвлекайтесь от серьезной белорусской реальности и пишите в комментариях свои впечатления.
Концертные презентации альбома «Кассиопеи» состоятся в начале года: 9 января в Санкт-Петербурге и 10 января в Москве.
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В череде грустных моментов нужно искать любой позитив. Собственно, вот и он. Сегодня белорусская группа «Кассиопея» выпустила первый за пять лет альбом. Он...
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