Белорусская группа «Кассиопея» выпустила новый альбом «По колено в любви»

Источник материала: Onliner

В общем, если вы до сих пор не слышали одну из самых самобытных и необычных белорусских групп, включайте треки из спецверсии альбома по очереди. Отвлекайтесь от серьезной белорусской реальности и пишите в комментариях свои впечатления.

Концертные презентации альбома «Кассиопеи» состоятся в начале года: 9 января в Санкт-Петербурге и 10 января в Москве.