|
В четверг Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщается, утром и днем 19 ноября практически на всей территории страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спсатели
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)