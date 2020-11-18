ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва и Польша инициируют новый пакет экономических санкций против белорусских властей

18.11.2020 12:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда инициируют новый пакет санкций против белорусских властей, а именно — в отношении юридических лиц. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции 17 ноября.

Литва и Польша инициируют новый пакет экономических санкций против белорусских властей
Фото пресс-службы президента Литвы

По мнению лидеров двух стран, санкции Евросоюза пока не дали ожидаемого эффекта, поэтому следует ввести экономические санкции.

«Мы говорим о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций в отношении Беларуси», — сказал Науседа. Речь идет о санкциях в отношении к юридических лиц, добавил он.

Дуда, в свою очередь, заявил, что Польша поддерживает требования участников белорусских акций протестов, которые настаивают на проведении справедливых президентских выборах.

«Мы видим, как на улицы Минска выходят люди с бело-красно-белым флагом… Мы желаем народу Беларуси добра, чтобы они жили в свободном и демократическом государстве», — подчеркнул польский лидер.

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны». В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

В тот же день Беларусь составила «ответный санкционный список». «Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — говорилось в заявлении МИД Беларуси.

6 ноября ЕС расширил санкционный список до 59 человек, включив в него Александра Лукашенко. Санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.

О присоединении к новым санкциям ЕС в отношении белорусских чиновников заявила Канада.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда инициируют новый пакет санкций против белорусских властей, а именно — в отношении юридических лиц. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Писатели Беларуси призвали власти прекратить насилие и признать свое поражение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика