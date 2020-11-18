Анпилогов: стресс-тесты БелАЭС нужны Евросоюзу, чтобы успокоить Литву

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Анпилогов: стресс-тесты БелАЭС нужны Евросоюзу, чтобы угомонить вскрики Литвы Минск может пересмотреть перспективы взаимодействия с Евросоюзом по БелАЭС из-за постоянных упреков с европейской стороны, заявил накануне глава белорусского МИД Владимир Макей." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

"Думаю, что Евросоюз скорее пытается таким образом (при помощи стресс-тестов ― Sputnik) успокоить Литву, причем успокоить таким холодным юридическим способом. Вот вы заявляете, что у вас там Чернобыль под боком, а вот вам результаты стресс-тестов, которые мы провели в соответствии с европейским законодательством, под которым вы, кстати, подписались", ― рассуждает Анпилогов.

Нынешняя позиция Евросоюза по БелАЭС скорее является "ответом на постоянные вскрики из Литвы об опасности станции, а в проведении стресс-тестов ничего страшного нет", отметил собеседник Sputnik, эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

По словам эксперта, стресс-тесты представляют собой в большей степени работу с документацией, с процедурами, с персоналом ― насколько сотрудники знают инструкции, как действовать. Никто не будет на станции производить какие-то эксперименты, добавляет собеседник.

"Станция уже заработала, уже накопила радиоактивность в первом контуре, соответственно, сейчас встает вопрос о том, что это будет такой спокойный юридический сухой анализ документов станции", ― подчеркивает Анпилогов.

Еврокомиссарам совершенно невыгодно идти на поводу у Литвы по поводу БелАЭС, поскольку аналогичная станция сейчас строится в Финляндии, и рано или поздно возникнет вопрос и с финнами, которые ответят, что могут строить у себя что хотят. Кроме того, завтра такой же вопрос станет в Чехии и в Венгрии, отмечает Анпилогов.

Напомним, накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил , что из-за постоянных упреков с европейской стороны Минск может "подумать" о перспективах взаимодействия по теме БелАЭС.

"Мы в свое время согласились добровольно проводить стресс-тесты атомной станции, приняли рекомендации Еврокомиссии и разработали Национальный план действий… Мы заинтересованы в сотрудничестве с международными организациями, потому что хотим, чтобы станция была абсолютно надежной и безопасной. Но если Евросоюз постоянно предъявляет нам какие-то упреки, мы можем подумать насчет перспектив дальнейшего взаимодействия с ним в данной сфере", ― процитировало Макея агентство БелТА.

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