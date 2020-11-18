В Генпрокуратуре заявили, что родственники Романа Бондаренко уклоняются забрать его тело

Источник материала: Ежедневник

Генпрокуратура Беларуси заявила, что матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына.

"До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что "в связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына".

"Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон", - уточнили в Генпрокуратуре.

При этом там отметили, что "16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября" и что якобы мать умершего дважды безуспешно обращалась в ГП по этому поводу.

В Генпрокуратуре также проинформировали, что проверка по факту смерти Бондаренко продолжается, передает interfax.by.