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БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
Источник материала: Myfin
В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам:
Что в итоге?
Продажа билетов на поезда межрегиональных в пределах республики начинается за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления.
Как сообщает пресс-служба БЖД, работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильное приложение «БЧ.Мой поезд» , а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.
Источник: Myfin.by
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Белорусская железная дорога готовится к перевозкам пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. С 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года БЖД назначила...
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