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БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

18.11.2020 13:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: rw.by

В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам:

  • Минск–Гомель,
  • Минск–Брест,
  • Минск–Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск–Друя),
  • Полоцк–Минск,
  • Минск–Пинск,
  • Минск–Светлогорск,
  • Гомель–Витебск,
  • Гродно–Кричев–Коммунары.

Что в итоге?

Продажа билетов на поезда межрегиональных в пределах республики начинается за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления.

Как сообщает пресс-служба БЖД, работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильное приложение «БЧ.Мой поезд» , а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.

Источник: Myfin.by
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусская железная дорога готовится к перевозкам пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. С 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года БЖД назначила...
 
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