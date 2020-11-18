БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

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Фото: rw.by

В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам:

Минск–Гомель,

Минск–Брест,

Минск–Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск–Друя),

Полоцк–Минск,

Минск–Пинск,

Минск–Светлогорск,

Гомель–Витебск,

Гродно–Кричев–Коммунары.

Что в итоге?

Продажа билетов на поезда межрегиональных в пределах республики начинается за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления.

Как сообщает пресс-служба БЖД, работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильное приложение «БЧ.Мой поезд» , а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.