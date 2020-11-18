Обзор рынка облигаций за первую половину ноября 2020

Источник материала: Myfin

Фото: pexels.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis . Основными параметрами анализа выступают объем в денежном выражении и количество сделок по приобретению облигаций (без учета сделок РЕПО) в ходе биржевых торгов на БВФБ.



В первой половине ноября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 286 сделок с облигациями, среди которых:

181 с государственными облигациями (63,29% от общего числа);

с государственными облигациями (63,29% от общего числа); 40 с облигациями банков Республики Беларусь (13,99%);

с облигациями банков Республики Беларусь (13,99%); 65 с корпоративными облигациями (22,73%).

Число сделок в первой половине ноября улучшилось в пересчёте половины месяца по сравнению с предыдущим (446 в октябре в целом против 286 в ноябре).

В списке торгуемых активов нет облигаций Национального банка Республики Беларусь. Но растёт спрос на облигации Минфина, что делает их востребованными и ликвидными на белорусском фондовом рынке. В процентном отношении число сделок по ним выросло более чем на треть до 63,29% в ноябре против 44,17% в октябре. С учётом того, что во второй половине месяца рыночная активность, как правило, возрастает, мы полагаем что этот показатель может быть улучшен и перекроет данные октября 2020 года.

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз. дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 254 1000 EUR 4,95 28.11.2025 54 4,2 ЮФЛ ВГДО 205 28 -0,38 ВГДО 226 1000 EUR 5,5 03.11.2023 25 4,92 ЮЛ

В категории ТОП-3 государственных облигаций произошли некоторые изменения, которые на наш взгляд отражают формирование новых трендов на рынке. Во-первых, второй месяц подряд государственные облигации продаются с доходностью ниже купонной (4,2% против 4,95 у облигаций 254-го выпуска и 4,92% против 5,5% у облигаций 226-го выпуска). Снижение рыночной доходности говорит о росте цены бумаги, что в свою очередь подтверждает рост спроса на государственные облигации.

Во-вторых, в лидеры вышли облигации, номинированные в евро. Это говорит в пользу того, что доллар США, как основная резервная валюта, постепенно снижает свои позиции и растёт интерес к другим валютам, евро в частности.

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз. дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Туровский молочный комбинат ОАО Оп3 1000 USD 6,5 09.08.2023 11 6,95 ЮФЛ Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 1000 USD 6,5 09.08.2023 9 7,1 ЮФЛ Айгенис ЗАО Оп7 100 USD 6,5 02.05.2024 7 6,88 ЮФЛ

ТОП-3 корпоративных облигаций представлен двумя компаниями – ОАО «Туровский молочный комбинат» и ЗАО «Айгенис». Облигации 3-его и 4-го выпусков Туровского молочного комбината номинированы в 1000 долларов США за штуку и торговались с рыночной доходностью в 6,95% и 7,1% соответственно.

Спрос на облигации ЗАО «Айгенис 7-го выпуска сохраняется на уровне октября 2020 года (за месяц было совершено 16 сделок и уже 7 в первой половине ноября), рыночная доходность немного выросла до 6,88% против 6,49% в ноябре. Это значит, что выросла и премия для покупателей облигаций 7-го выпуска.

Все облигации доступны для юридических и физических лиц.

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз. дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8,75 31.12.2024 7 8,73 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7,75 01.07.2021 7 7,02 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 6,75 31.12.2024 5 6,74 ЮЛ

На первую строчку ТОП-3 облигаций банковского сектора вышли бумаги ООО АСБ «Лизинг» 115-го выпуска с доходностью 8,73%.

70-й выпуск ОАО «Белинвестбанка» расположились на второй строке. Облигации номинированы в белорусских рублях 1000 рублей за штуку и торговались с доходностью 7,06%, что ниже купонной доходности в 7,75%.

Третья строчки также за с облигациями ООО АСБ «Лизинг» 114-го выпуска. Бумаги номинированы по 100 белорусских рублей, доходность, соответственно 8,74% и 6,74%, что практически совпадает с купонной доходностью.

Облигации банковского сектора доступны только для юридических лиц.

В денежном выражении общий объем сделок в первой половине 2020 года составил 214,26 млн рублей, в числе которых:

176,41 млн рублей по сделкам с государственными облигациями (82,33% от общего объема);

31,33 млн рублей по сделкам с облигациями остальных банков РБ (14,62%);

6,53 млн рублей по сделкам с корпоративными облигациями (3,04%).

Общий объём сделок первой половины ноября, как и их число, сопоставимо с октябрём 2020 года (176,41 млн рублей за полмесяца против 354,1 млн рублей в октябре). В категории объёмов сделок государственные облигации показали ещё более внушительный рост и составил 82,33% от общего числа. Перераспределение произошло за счёт снижения объёма торгов банковскими облигациями, корпоративный сектор остаётся примерно на уровне октября.

ТОП 3 государственных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 254 1000 EUR 4,95 28.11.2025 42,78 4,2 ЮФЛ ВГДО 226 1000 EUR 5,5 03.11.2023 40,87 4,92 ЮЛ ВГДО 205 32,88 -0,38

Государственные ВГДО 254-го и 226-го выпусков, номинированные в 1000 евро за штуку в лидерах продаж и по денежному объёму. Первые бумаги доступны для всех категорий инвесторов. Вторые (рыночная доходность по ним 4,92%) только для юридических лиц.

ТОП 3 корпоративных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ОАО "Агролизинг" Оп15 100 BYN 10,75 30.09.2027 3,41 10,71 ЮФЛ Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4,25 01.11.2024 0,95 4,21 ЮФЛ Активлизинг ООО Оп6 100 USD 6,5 01.11.2021 0,43 6,51 ЮФЛ

В ТОП-3 по объёму продаж произошла смена первой позиции, которую заняло ОАО «Агролизинг» с рублёвыми облигациями 15-го выпуска и объёмом продаж в 3,41 млн рублей. Это фактически половина всего рыночного объёма корпоративных облигаций за текущий месяц. Рыночная доходность в первой половине ноября сформировалась на уровне 10,71%.

Интерес представляет вторая строчка, на которой остаётся СООО «Конте Спа» с валютными облигациями, но в этот раз это бумаги, номинированные в евро. Доходность по ним 4,21%, доступны для всех участников рынка.

На третьей строчке ООО «Активлизинг» с валютными облигациями по 100 долларов США за штуку. Доходность бумаг 6,51%, погашение облигаций практически через один год 01 ноября 2021 года.

ТОП 3 банковских облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ОАО Статус Банк Оп7 1000 USD 3,5 12.07.2023 8,32 3,39 ЮЛ Идея Банк ЗАО Оп8 1000 BYN 23.08.2021 5,98 0 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7,75 01.07.2021 5,06 7,06 ЮЛ

В категории банковских облигаций произошла полная смена ТОП-3.

Первую строчку заняли облигации 7-го выпуска ОАО «Статус Банка» номинированные по 1000 долларов США за штуку. Рыночная доходность по ним сформировалась 3,39%.

На второй позиции облигации ЗАО «Идея Банка» с рублёвыми облигациями 8-го.

На третьей строке практически с такими же облигациями 70-го выпуска ОАО «Белинвестбанк». Бумаги также номинированы в белорусских рублях (1000 рублей за штуку) и с доходностью 7,06%.

Все бумаги банковского сектора доступны только юридическим лицам.

По итогу можно сказать, что первая половина ноября пока остаётся на уровне предыдущего октября месяца по объёму торгов, но немного лучше по числу сделок. Как правило, концу месяца рыночная активность может вырасти, и не исключено, что показатели ноября улучшатся по сравнению с октябрём.

На это обращает внимание Национальный банк Республики Беларусь, который в заявлении по итогам планового заседания 11 ноября подчеркнул, что несмотря на снижение макроэкономических показателей в октябре, значение факторов, оказывающих давление на финансовую систему Беларуси, снижается. А это, в свою очередь, окажет положительное воздействие на фондовый рынок, который находится пока на нижних значениях в текущем году.

* без учета сделок РЕПО

** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

*** Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все