Норвежская Yara уведомило Беларуськалий о намерении пересмотреть сотрудничество

Источник материала: АФН

Руководство компании Yara, крупнейшего европейского импортера белорусских калийных удобрений предупредило гендиректора Беларуськалия И.Головатого о том, что контракты и дальнейшее сотрудничество с белорусским предприятием будет пересмотрено

Во время разговора с Головатым норвежские партнеры потребовали объяснений о репрессиях и увольнениях работников, поддержавших стачку, сообщает телеграм-канала Стачкома Беларуськалия.

«Некоторые работники, находящиеся в арендном жилье, были выселены в кратчайшие сроки вместе с семьями и маленькими детьми на улицу. На всех членов стачки, которых в данный момент насчитывается порядка 90 человек, оказывается беспрецедентное давление, штрафы, лишение свободы. Под угрозой оказались и члены их семей. У некоторых проходят обыски в квартирах, идёт запугивание, поступают угрозы изъятия из семей детей», - говорится в сообщении.

Как отмечает Стачком, «Головатый И.И. оправдываясь солгал, сказав, что данные факты выдумка, работники ушедшие в стачку не уволены, а находятся в вынужденном прогуле и он готов хоть завтра вернуть всех на прежние рабочие места»

«Никаких шагов в сторону трудового коллектива предприятия и их законных представителей стачечного комитета руководством Беларуськалия предпринято не было. Нарушения базовых прав работников и их семей продолжаются», - утверждает в ответ Стачком предприятия.

В качестве доказательства Стачком публикует подробности продолжения истории, когда во время экскурсии работников Беларуськалия в Косово на родину Т.Костюшко, 13 ноября, были задержаны 43 человека.

В частности, сотрудники Ивацевичского РОВД признали, что за автобусом с участниками данного мероприятия от самого места отправления велась слежка.

«Но самое интересное началось ночью после задержания. Ночью сотрудники отдела кадров предприятия в срочном порядке были доставлены к задержанным в Ивацевичский ИВС. По указанию Головатого И.И. данные сотрудники, в застенках ИВС в присутствии милиционеров, снимающих весь процесс на видеокамеру, стали по очереди заставлять задержанных членов стачки подписать приказ об увольнении. Под оказанным давлением некоторые задержанные подписали данные приказы», - говорится в сообщении.

«Получается, что гендиректор попросту обманывает деловых партнеров предприятия, чтущих деловую репутацию и отказывающихся сотрудничать с компаниями, нарушающими права трудящихся. Забыл Головатый И.И. упомянуть и о том, что многие работники ОАО "Беларуськалий" были лишены стимулирующих выплат в виде премий и контрактных надбавок за высказывание своей гражданской позиции», - резюмирует Стачком.