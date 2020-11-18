Латушко предлагает ЕС сформировать Миссию высокого уровня по Беларуси с участием России

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко предлагает Евросоюзу совместно с Россией сформировать Миссию высокого уровня, которая бы содействовала разрешению кризиса в Беларуси.

Соответствующие обращения Латушко направил спикеру Европарламента Давид-Мария Сассоли и главе МИД ЕС Жозепу Боррелю.

«В данную Миссию важно включить высоких представителей ЕС и России. Участие Российской Федерации в разрешении кризиса приветствуется и зависит от готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы беларуского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране», - говорится в сообщении на телеграм-канале Латушко.

«Цель данной Миссии – содействовать реальному диалогу для прекращения насилия и репрессий, привлечения к ответственности виновных, освобождения политических заключенных и проведения новых демократических выборов», - сказано в сообщении.

По мнению Латушко, невиданные по масштабу и жестокости репрессии в Беларуси не оставляют равнодушным ни российскую, ни европейскую общественность.