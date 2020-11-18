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ГАИ показала видео, как в Гродно водитель Mazda блокировал проезд милицейскому автомобилю

18.11.2020 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно водитель блокировал проезд служебному автомобилю милиции, сообщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел днем 15 ноября на улице Горновых. По данным инспекторов, 28-летний водитель Mazda ехал с минимальной скоростью и хаотично перестраивался, вынуждая других участников дорожного движения снижать скорость.

— Сразу за иномаркой находился милицейский автомобиль. Когда водитель служебного транспортного средства пытался совершить опережение, водитель Mazda перестраивался в его полосу, кратковременно ускорялся, а потом вновь замедлялся, — проинформировали в ГАИ.

Информацию об автомобиле передали ближайшему наряду ГАИ, который остановил водителя. В протоколе опроса мужчина указал, что у него некорректно работала автоматическая коробка передач. После просмотра видео, опровергающего его доводы, он признал вину.

В отношении водителя вынесены два постановления: за умышленное блокирование движения и нарушение требований дорожной разметки.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении водителя вынесены два постановления: за умышленное блокирование движения и нарушение требований дорожной разметки.
 
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