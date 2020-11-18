«Могли включить еще в воскресенье». Новые подробности про отключение воды в Новой Боровой

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в Новой Боровой восстановлено водоснабжение. По нашей информации, работники «Минскводоканала» прибыли на пересечение улиц Гинтовта и Небесной и открыли ту самую поврежденную задвижку . Работы по восстановлению водоснабжения заняли примерно час. Но, как нам рассказал сотрудник водоканала, это можно было сделать еще в воскресенье — когда была обнаружена проблема. В конце статьи — важная просьба к читателям.





Вода в районе пропала утром в воскресенье. Ремонтная бригада «Минскводоканала» причину обнаружила в тот же день — кто-то проник в колодец, перекрыл воду и срезал шпиндель вентиля, который отвечает за открытие и закрытие задвижки.

С редакцией связался сотрудник «Минскводоканала», пожелавший не озвучивать свое имя в печати. Он сообщил о новых и важных технических подробностях этой истории.

Он говорит, что шток задвижки (в статье мы ее называем шпинделем. — Прим. TUT.BY) был и в самом деле срезан, и сделано это было, скорее всего, болгаркой с аккумулятором (такой не требуется розетка). Но вот гайка, приваренная на шток, — дело рук совсем не злоумышленника. Это сделала бригада «Минскводоканала». Она приварила гайку после обнаружения проблемы. С помощью ее как бы нарастили обрезанный шток, и теперь с помощью ключа можно открыть задвижку, поворачивая гайку ключом. Сам маховик (вентиль) при этом уже не нужен.





Почему вода в Новой Боровой в воскресенье сначала появилась, а потом пропала до сегодняшнего утра? По словам собеседника, рабочие проверили работоспособность задвижки и открыли ее. За это время вода успела наполнить трубы. Но потом ее закрыли — «Минскводоканал» решил сделать анализ воды.

По информации обслуживающей компании «А-100 Комфорт», сотрудники «Минскводоканала» приехали сегодня примерно в три часа ночи — и вода появилась уже через час.

Теперь осталось выяснить, кто бы это мог спуститься в колодец и оставить целый район без воды. Следственные органы пока ничего не сообщали ни о проведении проверки, ни о заведенном деле.

Резонный вопрос — в Новой Боровой установлено много камер видеонаблюдения, неужели момент проникновения в колодец на них не попал? Как нам объяснили в обслуживающей компании «А-100 Комфорт», колодец расположен не на территории района, и там их камер нет. Предполагаемое время перекрытия воды — 6 утра воскресенья.



Место, где расположен интересующий нас колодец. Скриншот: yandex.by/maps



Колодец находится примерно через дорогу от установленных биотуалетов. Они появились там в тот же день, когда пропала вода

Сейчас личность злоумышленника остается неизвестной. И все же ничего невозможного нет — колодец находится рядом с проезжей частью улицы Гинтовта (ориентировочно напротив дома № 1). Рядом припарковано много машин жителей района, колодец виден из окон домов напротив.

Поэтому мы ищем очевидцев — если вы могли быть свидетелем момента проникновения в колодец лично или же этот момент попал в кадр вашего видеорегистратора в машине — свяжитесь с нами. Предположительно, это было где-то с 5 до 9 утра воскресенья 15 ноября. Информацию отправляйте на stroika@tutby.com .