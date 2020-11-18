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Mini Vision Urbanaut показал новые возможности использования салона автомобиля

18.11.2020 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футуристичного вида концепт Vision Urbanaut существует в виртуальном мире и демонстрирует видение разработчиками Mini того, как может быть организовано внутреннее пространство автомобиля.


Салон Vision Urbanaut может трансформироваться под потребности текущего момента — передвижение, отдых или общение. С самого начала этот однообъемник задумывался как электромобиль с функциями автономного вождения. Доступ в салон Vision Urbanaut с гибкой четырехместной компоновкой сидений осуществляется через большую сдвижную дверь.



Трансформация салона осуществляется в зависимости от одного из трех выбранных режимов — «Моменты Mini», как их называют разработчики. Это Chill, превращающий электромобиль в место уединения, где можно отдохнуть или сконцентрироваться на работе, Wanderlust, когда можно осуществлять самостоятельное управление машиной либо использовать автономное вождение и Vibe, когда Vision Urbanaut становится местом для встреч и общения. В этом случае сдвижная боковая дверь открывается, лобовое стекло складывается, а навес над задним диваном создает приятную клубную атмосферу.


Чтобы начать управление, водителю достаточно прикоснуться к логотипу Mini, после чего выдвинутся руль и педали. При включении режима автономного вождения руль и педали убираются, а графика на светодиодных матричных фарах и задних фонарях сигнализирует о том, что активирован «беспилотный» режим.


О характеристиках электропривода концепта Mini данных нет. К тому же, в серию в таком виде Urbanaut не попадет, оставшись дизайнерским экспериментом. Тем не менее, не исключено, что некоторые элементы стиля, опробованные на концепте, появятся на будущих моделях марки.

 
 
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Футуристичного вида концепт Vision Urbanaut существует в виртуальном мире и демонстрирует видение разработчиками Mini того, как может быть организовано внутреннее...
 
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