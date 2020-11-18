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«Кассиопея» выпустила новый альбом «По колено в любви»

18.11.2020 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская группа «Кассиопея» выпустила первый за пять лет альбом «По колено в любви». Это пятый диск коллектива, предыдущий вышел в 2015 году.


«Кассиопея». Фото: Виктор Козел

Вокалист группы Илья Черепко-Самохвалов комментирует релиз:

— Альбом не выходил так долго, потому что мы осваивали новые космические технологии звукоизвлечения и самолечения. Да и вообще, на свете миллиард групп, если каждая будет выпускать по альбому в год, скоро это станет проблемой почище глобального потепления. Мы пятилетками мыслим.

Он добавляет, что «По колено в любви» отличается от предыдущих пластинок тем же, чем «Зловещие мертвецы» отличаются от «Зловещих мертвецов — 3», только наоборот.

— Когда речь идет о настоящей любви (необязательно сексуального характера), в которой ты уже по колено, шутки в сторону.

Группа также выпустила клип на заглавную песню.

«Кассиопея» — белорусская альтернативная электронная поп-рок-группа. Она совмещает синти-поп с абсурдистской поэзией, а веселый сюр и тонкий стеб — с драмой. В новый альбом вошли девять песен, некоторые из них издавались как синглы.

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Белорусская группа «Кассиопея» выпустила первый за пять лет альбом «По колено в любви». Это пятый диск коллектива, предыдущий вышел в 2015 году.
 
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