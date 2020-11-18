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Shazam назвал трек, который за всю историю сервиса искали чаще других
Источник материала: Tut.by
Shazam назвал песни, которые через сервис для поиска треков искали чаще всего в мире. Самой популярной по частоте запросов стала песня Dance Monkey исполнительницы Tones and I. Ее искали более 33 млн раз,
Второй по частоте поиска стала песня Prayer in C Lilly Wood & The Prick, на третьем месте — Let Her Go группы Passenger. Топ-100 доступен
Десятка треков, которые «шазамили» чаще других в мире, выглядит так:
Напомним, в первом полугодии 2020 года самым «зашазамленным» треком у белорусов
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Песня Dance Monkey исполнительницы Tones and I стала самой популярной по частоте запросов в сервисе для поиска треков Shazam. Пользователи во всем мире искали более 33 млн раз,...
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