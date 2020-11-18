Shazam назвал трек, который за всю историю сервиса искали чаще других

Источник материала: Tut.by

Shazam назвал песни, которые через сервис для поиска треков искали чаще всего в мире. Самой популярной по частоте запросов стала песня Dance Monkey исполнительницы Tones and I. Ее искали более 33 млн раз, передает Би-би-си.

Второй по частоте поиска стала песня Prayer in C Lilly Wood & The Prick, на третьем месте — Let Her Go группы Passenger. Топ-100 доступен тут .

Десятка треков, которые «шазамили» чаще других в мире, выглядит так:

1. Dance Monkey — Tones and I

2. Prayer in C — Lilly Wood & The Prick

3. Let Her Go — Passenger.

4. Wake Me Up — Avicii

5. Lean on Major — Lazer 6. Thinking Out Loud — Эд Ширан

7. Cheap Thrills — Sia

8. Somebody That I Used to Know — Gotye

9. This Girl — Kungs и Cookin' on 3 Burners

10. Take Me to Church — Hozier

Напомним, в первом полугодии 2020 года самым «зашазамленным» треком у белорусов стал танцевальный сингл August белорусской группы Intelligency. По статистике Shazam, этот же трек стал самым популярным и у россиян за этот период.