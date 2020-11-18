За флаг женщине разбили окно камнями, обернутыми записками с оскорблениями. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Onliner

Вчера вечером 52-летняя жительница Лиды сообщила в милицию о том, что неизвестные лица разбили ей окно камнями, на которых закреплены записки с оскорблениями. Женщина объяснила, что у нее на окне висел красно-зеленый флаг: она убеждена, что именно это стало причиной агрессии.

Вот что по этому поводу пишут в Следственном комитете: «В ходе исследования информации в местных деструктивных Telegram-каналах правоохранителями обнаружено фото того самого окна с флагом, а незадолго до происшествия в том же канале опубликовано фото неустановленных лиц с бело-красно-белым флагом с подписью „Люди идут к тебе в гости, открывай!“. Следователем проведен осмотр, на месте происшествия обнаружено три камня с записками, при этом два из них пробили стекло насквозь, а один камень упал на улице. По изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований. Допрошены потерпевшая и свидетели».













По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Виновные устанавливаются.

Напомним, что в сентябре похожие случаи фиксировались в Минске. Однако тогда пострадали квартиры с бчб-флагами на окнах. Сперва пострадало жилье на втором этаже ЖК «Браславский». На месте происшествия нашли два камня: один пробил окно насквозь и угодил в квартиру, другой ударился о стекло и вылетел на улицу. В тот же день было разбито окно и в районе площади Победы. А через несколько дней стало известно, что то же самое произошло на улице Скрыганова, рядом с ЖК «Каскад». Однако об этих случаях в Следственном комитете решили не рассказывать и о возбуждении уголовных дел общественности не сообщалось.







