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Могилевчане отстояли огромную зеленую зону около Днепра, которую хотели застроить. Но есть проблема

18.11.2020 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве отказались от дальнейшей разработки вынесенной на общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции нового микрорайона «Юбилейный-2». Горожане выступили против застройки огромной зеленой зоны возле Днепра — собрали более 440 подписей. И чиновники с ними согласились. Правда, одна проблема все же осталась.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Обсудить архитектурно-планировочную концепцию микрорайона «Юбилейный-2» горисполком предложил в сентябре. По генплану предполагалось, что в новом микрорайоне между рекой Днепр и улицей Подгорной построят 24 пятиэтажки, детский сад, школу и торговый центр.

Новый микрорайон, по плану, должен был занять 14,4 га — эта площадь сейчас вся зеленая, без какой-либо застройки. К обсуждению концепции активно подключились жители частного сектора — микрорайона Подгорная. Они выступили против застройки и собрали под соответствующим обращением более 440 подписей, рассказал TUT.BY председатель уличного комитета улицы Подгорной Александр Пикуля.

По словам Пикули, обращение отправили и в городской, и в областной исполнительные комитеты. Ответ из горисполкома пришел очень быстро — через неделю. В нем за подписью зампредседателя Андрея Москалева указано, что дальнейшая разработка вынесенной на обсуждение архитектурно-планировочной концепции отклонена.

Но жителей Подгорной теперь волнует другой вопрос. Территория, на которой хотели развернуть стройку, заросла травой и коммунальники ее не выкашивают. Это опасно, говорят могилевчане: 5 лет назад тут произошел большой пожар, выгорели трава, кусты и деревья на большой площади. Жители Подгорной рассказали, что после этого проводили субботники, высадили около 18 тыс. деревьев вместо сгоревших.

— Эту зону можно легко облагородить для отдыха — немного «окультурить». Конечно, и траву косить нужно вовремя, чтобы не было опасности пожара. Перед тем, как выпал снег, тут заросли уже полутораметровые вымахали. Представляете, что весной будет? Мы обращались в «Могилевзеленстрой», и его директор, Петр Алексейчиков, сделал все, что мог — работники в итоге выкосили ну 10% территории от силы. На большее у предприятия нет денег, а УКП не выделяет дополнительно, — говорит Александр Пикуля.

Жители Подгорной надеются, что пойму реки Днепр все же не застроят домами, а сделают парковой зоной.

 
Теги: Могилев
 
 
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Горисполком отказался от дальнейшей разработки архитектурно-планировочной концепции, сказали горожанам.
 
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