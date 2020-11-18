Отец Федор: именем погибшего Романа Бондаренко стравливают людей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный призвал белорусское общество к примирению и предостерег от того, чтобы превращать трагическую гибель минчанина Романа Бондаренко в фетиш.

На прошлой неделе в одной из минских больниц умер минчанин Роман Бондаренко. По данным правоохранительных органов, он получил травмы в потасовке с неизвестными, приехавшими в один из минских дворов, называемый протестующими "площадью Перемен", снимать с забора оппозиционные бело-красно-белые ленты, которые ранее развесили местные жители. В больницу Бондаренко был доставлен из милиции.

"(...)То, что происходит вокруг смерти Романа, трудно поддается логике слов. Ему нужна молитва и тишина вокруг его имени. А его именем стравливают людей, выводят на площади и подставляют под неизбежное действие закона, тем самым разжигая еще большее противостояние. Даже в среде церковной", – заявил протоирей Федор Повный в видеообращении, которое размещено на сайте Всехсвятского храма .

"А ведь случившееся могло послужить сигналом к примирению: хватит, остановитесь, посмотрите, до чего мы все дошли! Люди, войдите обратно в свой, если не Божий, то человеческий образ! Люди, вы уже убиваете друг друга, опомнитесь", – сказал протоирей Федор Повный.

Про священнослужителей

Настоятель Всехсвятского храма также коснулся темы противостояния в церковной среде. В минувшее воскресенье по поводу действий силовиков, которые убрали лампадки и цветы с места, где погиб мужчина, – так называемый "мемориал памяти Романа Бондаренко", – высказались некоторые представители католической и православной церквей. На их публичные высказывания отреагировал и президент Александр Лукашенко, который поручил генпрокурору Андрею Шведу и главе своей администрации Игорю Сергеенко разобраться с теми, кто критиковал власть за вывезенные на Северное кладбище цветы и лампадки.

"Мы, священнослужители и христиане, знаем, для чего усиленно молятся за усопшего 40 дней. Чтобы молитва родных, близких, друзей и случайных людей свидетельствовала перед судом Божьим, что этот человек нес добро", – сказал священнослужитель.

"Почему же тогда лицо, обличенное духовным саном, которое является лицом церкви по должности, высказывает личную оценку переносу цветов и лампад, зная, что ее растиражируют по всем СМИ?" – задал риторический вопрос протоирей Федор Повный.

Покаяние и молитва

В данной связи он напомнил, что по благословению главы БПЦ Владыки Вениамина каждое воскресенье в 17 часов во всех православных храмах Беларуси совершается специальный молебен на примирение общества.

"Один выход из сложившейся ситуации – всем стать на молитву, всем принести покаяние и попросить прощения у Бога и друг у друга", – сказал протоиерей.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка и продолжаются до сих пор.

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