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ОАЦ подчистил перечень поставщиков интернет-услуг для госорганов

18.11.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Оперативно-аналитический центр актуализировал перечень уполномоченных поставщиков интернет-услуг, которые оказываются госорганам и другим госорганизациям.

Согласно приказу ОАЦ №206 от 16 ноября 2020 года, из перечня поставщиков доступа в интернет для госов исключено ООО "Минские телевизионные информационные сети".

В списке остаются "Белтелеком", Главное хозяйственное управление управления делами президента, Объединенный институт проблем информатики НАН, Главный информационно-аналитический центр Минобра, МТС, ООО "Деловая сеть", ЗАО "ГлобалВанБел", ООО "АйПи ТелКом", А1, "Космос ТВ, СООО "Белорусские облачные технологии".

Из списка компаний, имеющих право предоставлять госам услуги хостинга исключены Объединенный институт проблем информатики НАН и ООО "АйПи ТелКом".

В списке хостеров остаются "Белтелеком", Главное хозяйственное управление управления делами президента, СООО "Белорусские облачные технологии", Национальный центр электронных услуг, ООО "Надежные программы".

 
 
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Оперативно-аналитический центр актуализировал перечень уполномоченных поставщиков интернет-услуг, которые оказываются госорганам и другим госорганизациям.
 
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