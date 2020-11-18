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Крупнейший профсоюз Великобритании поддержал народ Беларуси

18.11.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Конгресса профсоюзов Великобритании, который объединяет 5,5 млн рабочих, выразила слова поддержки всему белорусскому обществу.

Гейл Картмелл обратилась от имени всех профсоюзных активистов Великобритании, сообщает Стачком Беларуськалия.

Она потребовала освободить всех лидеров рабочего движения в Беларуси, всех гражданских активистов, а также поддержала белорусский народ в стремлении провести честные и открытые выборы под контролем международных наблюдателей.

«Желаем вам успехов в вашей борьбе и верим в вашу победу! Международное профсоюзное сообщество вас поддерживает», - сказала Картмелл.

 
 
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Президент Конгресса профсоюзов Великобритании, который объединяет 5,5 млн рабочих, выразила слова поддержки всему белорусскому обществу.
 
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