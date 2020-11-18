Массовый исход: в Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир

Согласно статистике крупнейшего портала недвижимости Беларуси Realt.by, по состоянию на 16 ноября в его базе было более 11 600 предложений по продаже. Это абсолютный рекорд за все время ведения статистики, которая публикуется с 2005 года.





Предыдущий всплеск активности продавцов жилья в столице был зафиксирован в начале лета 2020 года – около 9200 вариантов при средней цене квадратного метра на уровне $1400. Однако к августу предложение просело до отметки в 7700 вариантов при сохранении той же цены, а с середины месяца начался стремительный рост.





Уже к 1 сентября в Минске продавалось 8 тыс. квартир, к первому октября – около 9 тыс., а в ноябре перевалило десятитысячную отметку. Таким образом, предложение менее чем за три месяца выросло на четверть.





При этом, согласно статистике портала, с сентября цена предложения по жилой недвижимости в столице начала снижаться. На данный момент она составляет $1347 за квадратный метр – на $52, чем 1 сентября. И на $130 меньше "пиковой" цены 2020 года, зафиксированной в конце марта ($1477 за квадратный метр).





Сильнее всего за последние 2,5 месяца просела цена квадратного метра в однокомнатных квартирах – с $1500 в конце августа до $1420 по состоянию на 8 ноября.





В абсолютных цифрах цена средней "однушки" в Минске снизилась с $59,7 тыс. до $50,4 тыс. В белорусских рублях снижение еще более заметное: с Br159 тыс. до Br130 тыс. (квадратный метр подешевел на Br340, с Br4 тыс. до 3660).





interfax.by Двухкомнатные квартиры подешевели менее значительно: с $1400 до $1364 за квадратный метр (с Br3728 до Br3516 за кв.м.). При этом их общая цена снизилась в среднем более чем на $10 тыс. - c $79,6 до $69,1 тыс. (с Br212 до 178 тыс.), передает





Также сообщается, что примерно за тот же отрезок времени резко увеличилось и предложение на рынке арендного жилья.





Это свидетельствует лишь об одном - после президентских выборов, а главное - после обрушившегося на беларусов массового насилия и правового дефолта со стороны нелигитимного правящего режима, люди массово покидают страну.