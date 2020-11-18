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"Хватит насилия, примите волю народа!" Алексиевич, Орлов, Некляев и еще 140 писателей выступили с обращением
Источник материала: Партизан
Более 140 белорусских писателей выступили с открытым обращением к правящему режиму.
Его
"Мы, белорусские литераторы, выражаем серьезную обеспокоенность тем, что в течение последних 100 дней в нашей стране наблюдается постоянная эскалация насильственных действий со стороны силовых структур и административных назначенцев в отношении граждан, выходящих на мирные акции протеста и солидарности.
Таких масштабов массовых репрессий не знало более сорока лет ни одно из государств Европы. (…).
В отношении виновных в убийствах и причинении увечий не возбуждаются уголовные дела. Допускается избиение связанных задержанных, запрещенное мировой юридической практикой даже в отношении военнопленных.
Из уст руководства страны звучат прямые указания отчислять студентов из учебных заведений и увольнять с работы всех сотрудников, которые не согласны с государственной политикой, что является нарушением действующей Конституции Республики Беларусь.
Эскалация насилия, расширение пространства безнаказанности, лишение белорусов базовых конституционных прав ведут к глубокому долгосрочному национальному кризису во всех сферах общественной жизни: экономическому дефолту, международной изоляции, падению Беларуси на самое дно цивилизационного рейтинга.
Мы склоняем голову перед мужеством и настойчивостью белорусского народа, выражаем сочувствие всем, кто пострадал и потерял родных, и обращаемся к властям, руководителям государственных структур, чиновников, сохранивших здравый смысл, с требованием:
пока вы не обрушили страну в пучину насилия и всеобщего кризиса, – немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа!"
Письмо подписали более 140 писателей:
Святлана Алексіевіч
Мікалай Аляксандраў
Сяргей Амяльчук
Яраслава Ананка
Арцём Арашонак
Алесь Аркуш
Уладзімір Арлоў
Святлана Аўдзейчык
Вольга Бабкова
Ірына Багдановіч
Марыя Бадзей
Крысціна Бандурына
Раіса Баравікова
Анатоль Бароўскі
Георгій Барташ
Лявон Баршчэўскі
Таццяна Барысік
Альгерд Бахарэвіч
Аляксей Белы
Вадзім Болбас
Алесь Бразгуноў
Антон Францішак Брыль
Наталля Бучынская
Яўген Бяласін
Лявон Валасюк
Святлана Варонік
Сяргей Ваганаў
Зміцер Вішнёў
Лявон Вольскі
Анатоль Вярцінскі
Вінцук Вячорка
Ксенія Галіцкая
Леанід Галубовіч
Інэса Ганкіна
Дзіяна Ганчарык
Валеры Гапееў
Наталля Гардзіенка
Павел Гаспадыніч
Мікола Гілевіч
Кацярына Глухоўская
Аляксей Грызунт
Вольга Гумбар
Генрых Далідовіч
Аксана Данільчык
Ірына Дарафейчук
Павел Дарохін
Зміцер Дзядзенка
Леанід Дранько-Майсюк
Сяргей Дубавец
Валянцін Дубатоўка
Алесь Дуброўскі
Галіна Дубянецкая
Ірына Дубянецкая
Анатоль Дэбіш
Васіль Дэбіш
Алесь Емяльянаў-Шыловіч
Ірына Жарнасек
Андрэй Жвалеўскі
Васіль Жуковіч
Віктар Жыбуль
Анастасія Зелянкова
Міхась Зізюк
Аляксей Златаў
Вольга Злотнікава
Васіль Зуёнак
Павел Зьмітрук
Анатоль Івашчанка
Мікола Ільючык
Віктар Казько
Сяргей Календа
Артур Камароўскі
Мікола Канановіч
Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская
Павел Капанскі
Галіна Каржанеўская
Паліна Качаткова (Сцепаненка)
Алесь Кіркевіч
Максім Клімковіч
Алесь Клышка
Зміцер Колас
Ганна Комар
Алесь Краўцэвіч
Наста Кудасава
Анатоль Кудласевіч
Ігар Кулікоў
Максім Кутузаў
Анастасія Лазебная
Генадзь Лапацін
Дар'я Ліс
Георгій Ліхтаровіч
Вера Лойка
Віктар Лупасін
Андрэй Лютых
Уладзімір Лянкевіч
Павел Ляхновіч
Аляксандра Макавік
Сяргей Макарэвіч
Ганна Мананкова
Віктар Марціновіч
Алена Масла
Марыя Міцкевіч
Вальжына Морт
Віталь Мурашкевіч
Сяржук Мядзведзеў
Ліда Наліўка
Алесь Наркевіч
Таццяна Нядбай
Уладзімір Някляеў
Валянціна Осіпава
Алена Панкратава
Мікола Папека
Віктар Патапенка
Сюзанна Паўкштэла
Людміла Паўлікава-Хейдарава
Алесь Пашкевіч
Ала Петрушкевіч
Дзмітрый Плакс
Мікола Пракаповіч
Сяргей Прылуцкі
Барыс Пятровіч
Юльяна Пятрэнка
Вячаслаў Рагойша
Вячаслаў Ракіцкі
Дзмітрый Рубін
Наталля Русецкая
Пётра Садоўскі
Уладзімір Садоўскі
Віктар Сазонаў
Галіна Самойла
Таццяна Светашова
Ганна Севярынец
Канстанцін Севярынец
Людміла Сіманёнак
Ільля Сін
Франц Сіўко
Уладзімір Сіўчыкаў
Міхась Скобла
Алесь Смаленчук
Аксана Спрынчан
Дзмітрый Строцаў
Усевалад Сцебурака
Уладзімір Сцяпан
Сяргей Сыс
Янка Трацяк
Саша Філіпенка
Аляксандр Фядута
Андрэй Хадановіч
Ірына Хадарэнка
Уладзімір Хільмановіч
Кастусь Цвірка
Юлія Цімафеева
Ганна Ціханава
Раман Цымбераў
Ціхан Чарнякевіч
Сяргей Чыгрын
Ганна Шакель
Сяргей Шапран
Аляксей Шэін
Надзея Ясмінска
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"Хватит насилия, примите волю народа!" Алексиевич, Орлов, Некляев и еще 140 писателей выступили с обращением
Более 140 белорусских писателей выступили с открытым обращением к правящему режиму.
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