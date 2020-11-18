"Хватит насилия, примите волю народа!" Алексиевич, Орлов, Некляев и еще 140 писателей выступили с обращением

публикует Союз белорусских писателей. ЕгоСоюз белорусских писателей.





"Мы, белорусские литераторы, выражаем серьезную обеспокоенность тем, что в течение последних 100 дней в нашей стране наблюдается постоянная эскалация насильственных действий со стороны силовых структур и административных назначенцев в отношении граждан, выходящих на мирные акции протеста и солидарности.





Таких масштабов массовых репрессий не знало более сорока лет ни одно из государств Европы. (…).

В отношении виновных в убийствах и причинении увечий не возбуждаются уголовные дела. Допускается избиение связанных задержанных, запрещенное мировой юридической практикой даже в отношении военнопленных.

Из уст руководства страны звучат прямые указания отчислять студентов из учебных заведений и увольнять с работы всех сотрудников, которые не согласны с государственной политикой, что является нарушением действующей Конституции Республики Беларусь.





Эскалация насилия, расширение пространства безнаказанности, лишение белорусов базовых конституционных прав ведут к глубокому долгосрочному национальному кризису во всех сферах общественной жизни: экономическому дефолту, международной изоляции, падению Беларуси на самое дно цивилизационного рейтинга.

Мы склоняем голову перед мужеством и настойчивостью белорусского народа, выражаем сочувствие всем, кто пострадал и потерял родных, и обращаемся к властям, руководителям государственных структур, чиновников, сохранивших здравый смысл, с требованием: пока вы не обрушили страну в пучину насилия и всеобщего кризиса, – немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа!"





Письмо подписали более 140 писателей:



