На воре и шапка горит? Ничего неизвестно о местонахождении Баскова и Шакуты







Накануне Дмитрий Басков выпустил официальное заявление, в котором прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с убийством Романа Бондаренко. Накануне Дмитрий Басков выпустил официальное заявление, в котором прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с убийством Романа Бондаренко.





Но там была сплошь вода и никакой конкретики — "любимый хоккеист" Лукашенко так и не сказал, был ли он на площади Перемен вечером 11 ноября, когда там убивали Романа Бондаренко





Ранее свидетели заявили, что видели в тот вечер на площади Перемен человека, очень похожего на Баскова.





Вечером 12 ноября, когда стало известно о смерть Романа Бондаренко, и утром 13 ноября журналисты TUT.BY пытались пообщаться с Дмитрием Басковым. Но он отказывался от разговора и бросал трубку. Пресс-секретарь ФХБ сказала, что председателя нет на месте и в ближайшие дни не будет.





17 ноября в федерации заявили, что его по-прежнему нет на месте, он якобы на больничном.





Что Басков сказал 17 ноября

Во своем официальном заявлении Басков пишет следующее:





«Уже очень много лет моя гражданская позиция остается неизменной, я никогда ее не скрывал и не буду скрывать. И то, что она расходится с позицией многих „независимых“ журналистов и протестно настроенной части общества, уверен, лежит сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений.





Я это подчеркиваю: обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отличная от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция.





Более того, именно эти люди прямо сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет, даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно».





То есть, отвергая «беспочвенные обвинения», он просто "льет воду, даже не упоминая вечер 11 ноября. Поэтому журналисты позвонили ему сегодня.





Что Басков сказал 18 ноября

Нам удалось дозвониться до Дмитрия сегодня и еще раз спросить его о том, был ли он на площади Перемен 11 ноября. Он ответил буквально следующее:





«Я сделал заявление, там всё написано, больше я ничего комментировать не буду».





Журналисты повторили ему вопрос в мессенджере, однако опять не получили конкретики. Басков лишь добавил про то, что «после необоснованных обвинений TUT.BY и „Трибуны“ некоторые агрессивно настроенные люди стали звонить и писать ему и его жене и угрожать лишением жизни, в том числе их маленьким детям».





На возражение о том, что мы никого не обвиняем, а лишь хотим получить ответ на вопрос, он не ответил.





Где сейчас находятся Басков и Шакута?

На этот вопрос у нас пока тоже нет ответа. В ФХБ сообщили, что Дмитрий Басков в настоящее время находится в Беларуси, но где точно — они не знают, и повторили, что он сейчас на больничном.





Один из соседей Дмитрия рассказал, что уже несколько дней (с 12 ноября и до сих пор) не видел машины Баскова и его жены на паркинге дома.





На вопрос о его местонахождении глава ФХБ также не ответил.





Напомним, что на «Площади перемен» в тот же вечер 11 ноября жители видели и человека, очень похожего на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту.





Однако выяснить, где сейчас находится Шакута, также не удалось. Мобильный Дмитрия выключен, телефон, указанный на сайте его бойцовского клуба Shock, либо не отвечает, либо выключен.





16 ноября у клуба Shock автомобиля Шакуты рядом не было, а администратор не стал отвечать на вопросы.