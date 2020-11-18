Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, снег с дождем в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ледяные дожди накроют Центральную Россию и придут в Москву в ночь на четверг. На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятна большая наледь. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Над Алматы снова нависли снеговые тучи, передает Александра Салмина. На градусниках минус 4. А в Восточно-Казахстанскую область пришли первые серьезные морозы. Температура воздуха в некоторых районах опустились до минус 28. В сельских школах отменили занятия для учеников младших классов. Штормовое предупреждение сохраняется в шести регионах Казахстана. Местами низовые метели, туман и усиление ветра. Из-за гололеда на дорогах увеличилось число аварий. Накануне в Нур-Султане в массовое ДТП попал школьный автобус. Пассажиров в момент столкновения в нем не было.

Сегодня в Душанбе облачно и временами осадки, сообщает Абубакр Файзуллоев. Температура воздуха днем плюс 9. Зима в столице Таджикистана обещает быть яркой. В городе приступили к очередному этапу озеленения. Только в одном районе посадили более тысячи сосен, кипарисов и елей. А цветоводы подготовили более двух миллионов сезонных цветов.

Мокрый снег с дождем ожидаются сегодня в Беларуси, передает Инна Согалович. В северных областях порывы ветра до 14 метров в секунду. В столице шесть градусов тепла. В преддверии холодов около полусотни благородных оленей привезли в лесхоз Шумилинского района. В вольере для подкормки оборудовали солонцы и специальные площадки. За зиму новоселы адаптируются, потомство окрепнет и обретет чувство дома. Весной оленей выпустят в лес. За последние годы популяция благородных животных выросла в Беларуси в шесть раз.