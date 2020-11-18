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Google Chrome стал менее прожорливым и быстрее, чем когда-либо
Источник материала: Onliner
Google
Как отметили в Google, многие улучшения связаны с изменением работы алгоритмов с вкладками. Теперь Chrome отдает предпочтение активной вкладке, не растрачивая ресурсы на те, что открыты в фоне. Благодаря этому удалось уменьшить нагрузку на процессор и продлить время автономной работы лэптопов на час с четвертью (непонятно, правда, какая модель ноутбука имеется в виду).
Также Chrome стал запускаться на 25% шустрее и на 7% быстрее загружать страницы. При этом браузер экономнее расходует ресурсы процессора и оперативной памяти.
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