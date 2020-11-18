Google Chrome стал менее прожорливым и быстрее, чем когда-либо

Источник материала: Onliner

Google выпустила 87-ю версию Chrome и назвала обновление одним из самых важных. Разработчики заверяют, что браузер получил самый большой прирост производительности за последние годы. А еще он стал заметно менее прожорливым, что должны оценить владельцы ноутбуков.

Как отметили в Google, многие улучшения связаны с изменением работы алгоритмов с вкладками. Теперь Chrome отдает предпочтение активной вкладке, не растрачивая ресурсы на те, что открыты в фоне. Благодаря этому удалось уменьшить нагрузку на процессор и продлить время автономной работы лэптопов на час с четвертью (непонятно, правда, какая модель ноутбука имеется в виду).

Также Chrome стал запускаться на 25% шустрее и на 7% быстрее загружать страницы. При этом браузер экономнее расходует ресурсы процессора и оперативной памяти.