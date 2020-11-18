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«Должна перестать участвовать в политических акциях». Отчисленная студентка БГМУ рассказала о встрече с ректором и условиях восстановления

18.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Напомним, вчера мы писали, что студентам БГМУ приходят сообщения, в которых их приглашают прийти в университет «для решения вопроса о возможности восстановления». В тексте отмечалось, что это делается «в связи с поручением президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г.». Сегодня некоторые студенты уже сходили на встречу с ректором. Вот что рассказала нам одна из отчисленных первокурсниц Мария Алешко.

— Я говорила с ректором и проректором по безопасности и кадрам. Разговор проходил в рамках вежливости, какого-либо давления на меня не оказывали. Озвучили их условия моего восстановления:

1. Кто-то должен за меня поручиться: группа студентов, преподаватели, кто-либо из администрации.

2. Я должна перестать участвовать в политических акциях. Правда, я не уточнила, речь идет только об акциях в пределах университета или в общем.

Также мне намекнули на то, что студентам, которые будут подаваться на восстановление, вероятно, предложат поговорить с представителем Администрации президента или Министерства образования. Я обратила внимание на то, что пропуск занятий в течение трех недель повлечет за собой серьезные трудности у студентов с учебой. Мне ответили, что обязательно пойдут навстречу и постараются помочь. Конкретных путей решения не озвучили, но ректор сказал, что такие инструменты имеются: дистанционное обучение, отсрочки экзаменационного периода.

После этого я высказала свою позицию по вопросу восстановления. Сказала, что последние действия руководства университета непоследовательны и не вызывают доверия. Вначале они студентов отчисляют, потом кого-то внезапно возвращают, говоря, что не отчисляли, потом снова отчисляют, теперь вот зовут обратно восстанавливаться. Я же хочу быть уверена, что меня не отчислят через неделю после восстановления. 

Я озвучила свое условие: ректор выступит с публичным заявлением о том, что прекратит выносить наказания студентам по политическим мотивам.

В итоге мне сказали, что все дисциплинарные взыскания я получила по не связанным с политикой причинам. Я напомнила обстоятельства, при которых мне выносились замечание, выговор и отчисление, и попросила их быть честными с собой и со мной. После этого политический мотив наказаний ректором не оспаривался, зато последовала фраза: «Это мы ставим условия, а не вы». Добавили, что проводить акции в университете они не позволят: «Это незаконно и нарушает учебный процесс». 

На этом наш диалог завершился. Итог: восстанавливать меня не станут, — рассказала Мария.

Журналистка Onliner позвонила в пресс-службу БГМУ, чтобы подтвердить эту информацию. К сожалению, получить подробный официальный комментарий нам не удалось.

— Я вам сказала, что никаких комментариев, пока не будет каких-то результатов, мы давать не будем, — ответили в пресс-службе. Предположительно, имеются в виду результаты работы комиссии, которая занимается восстановлением студентов.

Редакция Onliner продолжает следить за ситуацией с отчислением и восстановлением студентов.

 
 
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Напомним, вчера мы писали, что студентам БГМУ приходят сообщения, в которых их приглашают прийти в университет «для решения вопроса о возможности восстановления»....
 
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