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ЕБРР оставил госсектор Беларуси без финансирования

18.11.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский банк реконструкции и развития принял решение приостановить финансирование проектов в госсекторе Беларуси.

ЕБРР оставил госсектор Беларуси без финансирования
Фото Depositphotos

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе банка, «ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране. В то же время мы стремимся завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».

Такое решение в отношении Беларуси ЕБРР принимает не впервые. После того как ЕС осудил насилие в отношении мирных протестов после президентских выборов 2010 года, ЕБРР прекратил финансирование белорусских проектов с участием государства. Ограничения действовали до 2016 года. Затем на фоне потепления отношений между Минском и Брюсселем ЕБРР принял новую страновую стратегию в отношении Беларуси и возобновил финансирование проектов в госсекторе.

Согласно уставным документам ЕБРР, банк может осуществлять операции в демократических странах, либо в тех государствах, где есть попытки установления демократического режима.

Сейчас акционеры банка обеспокоены политической и экономической ситуацией в Беларуси, в связи с чем процесс принятия новой страновой стратегии отложен на неопределенный срок.

«Ситуация в стране непростая. Вопросов, как будет развиваться она дальше, много, а ответов нет, и это осложняет процесс разработки новой стратегии ЕБРР по Беларуси», — пояснил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 134 проекта, реализованные в различных секторах белорусской экономики. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах экономики.

В первой половине этого года объем финансирования, который ЕБРР выделил Беларуси, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого более чем в два раза.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития принял решение приостановить финансирование проектов в госсекторе Беларуси.
 
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