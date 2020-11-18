|
Погода и шины: микроавтобус вылетел в кювет в Осиповичском районе, пострадали четыре пассажирки
Источник материала: Tut.by
В Осиповичском районе вечером 17 ноября в кювет вылетел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В аварии пострадали четыре пассажирки,
Микроавтобус ехал по трассе Минск — Гомель, за рулем был 44-летний бобруйчанин. Авария произошла в 17.50. Водитель пошел на опережение и ехал в левой по ходу движения полосе, но не справился с управлением.
В результате микроавтобус съехал в правый кювет и опрокинулся.
Травмы получили 4 пассажирки, они госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На двух задних колесах микроавтобуса были летние шины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)