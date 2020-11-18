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Погода и шины: микроавтобус вылетел в кювет в Осиповичском районе, пострадали четыре пассажирки

18.11.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичском районе вечером 17 ноября в кювет вылетел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В аварии пострадали четыре пассажирки, сообщает УВД. На задней оси микроавтобуса были установлены летние шины, на передней — зимние.


Скриншот видео УВД

Микроавтобус ехал по трассе Минск — Гомель, за рулем был 44-летний бобруйчанин. Авария произошла в 17.50. Водитель пошел на опережение и ехал в левой по ходу движения полосе, но не справился с управлением.

В результате микроавтобус съехал в правый кювет и опрокинулся.

Травмы получили 4 пассажирки, они госпитализированы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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