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Мэра Гомеля спросили, когда отремонтируют Сельмашевский путепровод. Он рассказал, сколько это будет стоить

18.11.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение по Сельмашевскому путепроводу ограничено в обе стороны уже около года. В часы пик здесь возникают заторы транспорта. Что происходит и когда это закончится, гомельчанин спросил у мэра Петра Кириченко во время прямой линии. Об этом сообщает городской журнал «Белка».


Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.

По его словам, «крайние полосы были закрыты по настоянию инсти­тута, проводившего обследо­вание несущих конструкций и пролетных строений соо­ружения». Сейчас город и область ищут деньги на реконструкцию. Пока не определятся с финансированием, говорить о сроках нельзя.

— Ори­ентировочно ремонт путепровода обойдется в 10 млн рублей, — сообщил председатель горисполкома.

Напомним, год назад часть крайней правой полосы путепровода неожиданно перекрыли, а под конструкцией появились подпорки. В Гомельском городском дорожном строительно-ремонтном тресте TUT.BY рассказали, что к таким мерам прибегли из-за обнаруженных дефектов.

 
 
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Это один из самых оживленных путепроводов в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей.
 
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