|
Мэра Гомеля спросили, когда отремонтируют Сельмашевский путепровод. Он рассказал, сколько это будет стоить
Источник материала: Tut.by
Движение по Сельмашевскому путепроводу ограничено в обе стороны уже около года. В часы пик здесь возникают заторы транспорта. Что происходит и когда это закончится, гомельчанин спросил у мэра Петра Кириченко во время прямой линии. Об этом
По его словам, «крайние полосы были закрыты по настоянию института, проводившего обследование несущих конструкций и пролетных строений сооружения». Сейчас город и область ищут деньги на реконструкцию. Пока не определятся с финансированием, говорить о сроках нельзя.
— Ориентировочно ремонт путепровода обойдется в 10 млн рублей, — сообщил председатель горисполкома.
Напомним, год назад часть крайней правой полосы путепровода неожиданно перекрыли, а под конструкцией появились подпорки. В Гомельском городском дорожном строительно-ремонтном тресте TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэра Гомеля спросили, когда отремонтируют Сельмашевский путепровод. Он рассказал, сколько это будет стоить
Это один из самых оживленных путепроводов в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)