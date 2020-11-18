Мэра Гомеля спросили, когда отремонтируют Сельмашевский путепровод. Он рассказал, сколько это будет стоить

Источник материала: Tut.by

Движение по Сельмашевскому путепроводу ограничено в обе стороны уже около года. В часы пик здесь возникают заторы транспорта. Что происходит и когда это закончится, гомельчанин спросил у мэра Петра Кириченко во время прямой линии. Об этом сообщает городской журнал «Белка».



Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.

По его словам, «крайние полосы были закрыты по настоянию инсти­тута, проводившего обследо­вание несущих конструкций и пролетных строений соо­ружения». Сейчас город и область ищут деньги на реконструкцию. Пока не определятся с финансированием, говорить о сроках нельзя.

— Ори­ентировочно ремонт путепровода обойдется в 10 млн рублей, — сообщил председатель горисполкома.

Напомним, год назад часть крайней правой полосы путепровода неожиданно перекрыли, а под конструкцией появились подпорки. В Гомельском городском дорожном строительно-ремонтном тресте TUT.BY рассказали , что к таким мерам прибегли из-за обнаруженных дефектов.