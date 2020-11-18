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Средняя зарплата в Могилевской области за 9 месяцев составила почти 995 рублей. Она растет?

18.11.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя заработная плата в Могилевской области по итогам 9 месяцев этого года составила 995 рублей, сказал на заседании Могилевского облисполкома его председатель Леонид Заяц. Об этом сообщает Mogilevnews.by. При этом, по данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в сентябре составила 1036,6 рубля. Посмотрели и остальную статистику.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если быть совсем точным, то номинальная начисленная средняя зарплата за январь-сентябрь 2020 года в Могилевской области, по данным статистики, составила 994,6 рубля. По сравнению с этим же периодом в 2019 году она выросла на 12,7%, или примерно на 112 рублей.

А вот номинальная начисленная средняя зарплата за август 2020 года была выше сентябрьской примерно на 15,7 рубля и составила 1052,38 рубля.

По словам зампредседателя Могилевского облисполкома Руслана Страхара, за 9 месяцев Могилевская область выполнила лишь один из восьми ключевых доведенных показателей: привлечение прямых иностранных инвестиций. Остальные близки к выполнению.

— После падения объемов в апреле-мае, связанного с закрытием границ, трудностями с поставками сырья и комплектующих, отгрузкой продукции, начиная с июня промышленность региона начала восстанавливаться. Не все предприятия переживают этот непростой период одинаково, — говорит Руслан Страхар.

По его словам, негативное влияние на формирование объемов промышленного производства области оказывали по объективным и субъективным причинам организации республиканской подчиненности. Превысить объемы прошлого года удалось за счет коммунальных организаций и юридических лиц без ведомственной подчиненности.

 
 
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