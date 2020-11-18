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Средняя зарплата в Могилевской области за 9 месяцев составила почти 995 рублей. Она растет?
Источник материала: Tut.by
Средняя заработная плата в Могилевской области по итогам 9 месяцев этого года составила 995 рублей,
Если быть совсем точным, то номинальная начисленная средняя зарплата за январь-сентябрь 2020 года в Могилевской области, по
А вот номинальная начисленная средняя зарплата за август 2020 года была выше сентябрьской примерно на 15,7 рубля и составила 1052,38 рубля.
По словам зампредседателя Могилевского облисполкома Руслана Страхара, за 9 месяцев Могилевская область выполнила лишь один из восьми ключевых доведенных показателей: привлечение прямых иностранных инвестиций. Остальные близки к выполнению.
— После падения объемов в апреле-мае, связанного с закрытием границ, трудностями с поставками сырья и комплектующих, отгрузкой продукции, начиная с июня промышленность региона начала восстанавливаться. Не все предприятия переживают этот непростой период одинаково, — говорит Руслан Страхар.
По его словам, негативное влияние на формирование объемов промышленного производства области оказывали по объективным и субъективным причинам организации республиканской подчиненности. Превысить объемы прошлого года удалось за счет коммунальных организаций и юридических лиц без ведомственной подчиненности.
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