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Скардино: Последние события указывают на то, что ситуация критическая
Источник материала: Tut.by
Экс-биатлонистка сборной Беларуси олимпийская чемпионка Надежда Скардино
— Я не знаю в моем окружении людей, которые бы не осуждали насилие. Я слышала точку зрения о том, что насилие было оправдано, так как это было защитой суверенитета страны от каких-то внешних воздействий. Еще слышала мнение, что насилия было мало, мол, если бы было больше, то протесты бы уже закончились, а не продолжались бы больше трех месяцев.
Естественно, я не разделяю эти взгляды и надеюсь, что их поддерживают минимум человек, а большинство все-таки осуждают насилие независимо от того, за кого они голосовали.
Я думаю, что даже те, кто молчит, все равно понимают, кого они поддерживают. Некоторые не видят две стороны: осуждают насилие, но при этом поддерживают действующую власть. А кто-то видит связь между двумя этими фактами, потому что приказы ведь были отданы властью.
В моем понимании насилие над протестующими и то, что происходит на улице, неотделимо от власти. Я считаю, что эту ситуацию можно решить без такого количества насилия. Для меня это тяжело, мне это сложно понять и сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие.
Многие мои знакомые уже были задержаны и осуждены. Недавно, например, осудили нашего бывшего физиотерапевта, который в первые три дня после выборов был в «горячей точке» и помогал как медбрат пострадавшим от стрельбы и светошумовых гранат. Сейчас ему приписывают уголовное дело, причем он даже не был в том месте, которое указано в протоколе. Потом избили Никиту Домрачева, брата моей подруги Дарьи Домрачевой.
— Вы на это
— Да, я вообще человек эмоциональный. Где-то, может быть, стоило бы десять раз подумать, а потом сделать, но когда ты видишь, как твоего близкого знакомого бьют, то очень сложно сдержать эмоции. Даша, конечно, молодец, потому что она
Это просто неправомерно. После избиения Никиту поставили перед выбором в РОВД: либо подписать протокол, и тогда медики ему окажут помощь, либо оставаться без врачебной помощи, если он не согласен подписывать протокол об участии в митинге, хотя он вообще в нем не участвовал! Это далеко от правосудия, это шантаж и нарушение прав человека.
Я сомневаюсь, что мои действия могут что-то глобально изменить, и мои высказывания были попыткой поддержать тех спортсменов, которых уволили, посадили, и тех, кто попал под репрессии со стороны Министерства спорта.
— И в это воскресенье в Минске и других белорусских городах на улицы снова вышли тысячи человек, чтобы почтить память Романа Бондаренко, избитого во дворе собственного дома и впоследствии скончавшегося от полученных травм…
— Последние события, связанные с избиением молодого человека сторонниками режима и его последующей гибелью, указывают на то, что ситуация критическая и решить её можно только мирным путем — путем диалога и переговоров, а не путем насилия, лишения свободы и убийств, — сказала Скардино.
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