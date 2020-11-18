Скардино: Последние события указывают на то, что ситуация критическая

Источник материала: Tut.by

Экс-биатлонистка сборной Беларуси олимпийская чемпионка Надежда Скардино поделилась с чешским изданием «Наша Газета» мнением о происходящем в стране.



Фото из инстаграма Надежды Скардино

— Я не знаю в моем окружении людей, которые бы не осуждали насилие. Я слышала точку зрения о том, что насилие было оправдано, так как это было защитой суверенитета страны от каких-то внешних воздействий. Еще слышала мнение, что насилия было мало, мол, если бы было больше, то протесты бы уже закончились, а не продолжались бы больше трех месяцев.

Естественно, я не разделяю эти взгляды и надеюсь, что их поддерживают минимум человек, а большинство все-таки осуждают насилие независимо от того, за кого они голосовали.

Я думаю, что даже те, кто молчит, все равно понимают, кого они поддерживают. Некоторые не видят две стороны: осуждают насилие, но при этом поддерживают действующую власть. А кто-то видит связь между двумя этими фактами, потому что приказы ведь были отданы властью.

В моем понимании насилие над протестующими и то, что происходит на улице, неотделимо от власти. Я считаю, что эту ситуацию можно решить без такого количества насилия. Для меня это тяжело, мне это сложно понять и сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие.

Многие мои знакомые уже были задержаны и осуждены. Недавно, например, осудили нашего бывшего физиотерапевта, который в первые три дня после выборов был в «горячей точке» и помогал как медбрат пострадавшим от стрельбы и светошумовых гранат. Сейчас ему приписывают уголовное дело, причем он даже не был в том месте, которое указано в протоколе. Потом избили Никиту Домрачева, брата моей подруги Дарьи Домрачевой.

— Вы на это отреагировали эмоциональнее , чем сама Домрачева.

— Да, я вообще человек эмоциональный. Где-то, может быть, стоило бы десять раз подумать, а потом сделать, но когда ты видишь, как твоего близкого знакомого бьют, то очень сложно сдержать эмоции. Даша, конечно, молодец, потому что она высказалась без эмоций , но я не жалею о том, что сказала.

Это просто неправомерно. После избиения Никиту поставили перед выбором в РОВД: либо подписать протокол, и тогда медики ему окажут помощь, либо оставаться без врачебной помощи, если он не согласен подписывать протокол об участии в митинге, хотя он вообще в нем не участвовал! Это далеко от правосудия, это шантаж и нарушение прав человека.

Я сомневаюсь, что мои действия могут что-то глобально изменить, и мои высказывания были попыткой поддержать тех спортсменов, которых уволили, посадили, и тех, кто попал под репрессии со стороны Министерства спорта.

— И в это воскресенье в Минске и других белорусских городах на улицы снова вышли тысячи человек, чтобы почтить память Романа Бондаренко, избитого во дворе собственного дома и впоследствии скончавшегося от полученных травм…

— Последние события, связанные с избиением молодого человека сторонниками режима и его последующей гибелью, указывают на то, что ситуация критическая и решить её можно только мирным путем — путем диалога и переговоров, а не путем насилия, лишения свободы и убийств, — сказала Скардино.