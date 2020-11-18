Один этаж, 86 «квадратов», пруд во дворе. Смотрите, какой классный дом построили под Минском

Источник материала: Tut.by

Белорусский архитектор Александр Кратович спроектировал под Минском компактный дом для отдыха, — пишет interior.ru. Проект был настолько подробно проработан, что постройку удалось завершить в рекордно короткие сроки — за два месяца.





Дом расположен под Минском. Требования у клиента были минимальные: чтобы постройку можно было использовать для отдыха и летом, и зимой. Требовались гостиная-столовая, спальня, ванная и сауна с комнатой релакса, а также гараж для садового оборудования. В итоге жилая площадь составила 86 кв. метров, площадь вместе с террасами и гаражом — 160 кв. метров.



Фото: Сергей Пилипович



Фото: Сергей Пилипович

— Идея дома у меня уже была: однажды я победил в международном конкурсе «Домик горожанина на природе» и имел продуманный материал. Оставалось развернуть его в ландшафте и планировке, — рассказывает Александр Кратович. — Работа шла быстро и легко, заказчику все нравилось. Поскольку это наш третий совместный проект, предлагаемые мною решения он принимал сразу, без особого обсуждения.









Схему, которая лежит в основе проекта, архитектор называет «аэропланоподобной»: «крылья» — дом, а «корпус самолета» — терраса и направленный к озеру пирс. Открытый проем-терраса в середине постройки соединяет две зоны ландшафта, переднюю и тыльную. Функционально дом состоит из двух частей: жилой и вспомогательной. В жилой части сделан большой раздвижной витраж длиной 5,5 метра.





Основная идея дома — взаимопроникновение архитектуры и ландшафта. Вдоль главного и противоположного тылового фасада имеются монорельсы, по которым двигаются створки-ставни: при необходимости они перекрывают центральный открытый дворик и таким образом соединяют дом в один непрерывный объем. Они же используются как солнцезащита.









— Конструкция дома каркасная, из фанерных рам. «Во время сборки дом был похож на скелет динозавра, — вспоминает архитектор. — Облицовка фасада также из фанеры. Такая конструкция позволяет сделать дом дешево и эффективно как с точки зрения тепловой защиты (внутри стен 300 мм минераловатного утеплителя), так и скорости сборки и монтажа. В качестве отопления используется электрокотел с водяным теплоносителем, распределяющим тепло по трубам теплого пола.





Облицовка тонирована в темно-серый — цвет традиционного белорусского сельского дома. В результате тонировки получился интересный эффект: фанера заиграла «малахитовыми» узорами серых оттенков.





Дом простой и минималистический, поэтому мебель выбирали в скандинавской стилистике, близкой идее дома. Стены и пол решены в единой цветовой гамме, серой, что создает акцент на пейзаже за окном. Корпусная мебель — кухня, шкафы, стеллажи выполнены из австрийского постформинга по чертежам автора проекта, также в темно-сером цвете.