В Беларусь прибыли первые экземпляры новой Skoda Octavia

Источник материала: Tut.by

В Беларусь привезли первую партию Octavia четвертого поколения. «Живые» машины уже появились в шоу-румах дилеров Skoda.





Правда, пока это лифтбеки в топовом исполнении Style с 1,4-литровым турбомотором TSI под капотом (150 л. с.) и со средним паспортным расходом 5,5 л на 100 км. Такая версия предлагается с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом», а оснащение включает мультимедиасистему с 10-дюймовым экраном, навигацией и голосовым управлением, комбинированную обивку салона, бесключевой доступ, LED-оптику с функцией освещения поворотов, системы удержания в полосе и экстренного торможения, а также активный круиз-контроль.









Следом у дилеров появится топ-версия с двухлитровым турбодвигателем (190 л. с.) в паре с 7-ступенчатым «роботом», пояснили в офисе белорусского импортера Skoda. Заказы на нее принимаются на февраль 2021 года. Производство самых доступных версий с 1,6-литровым атмосферным MPI (110 л. с.) планируется с марта 2021 года — первыми появятся версии с 6-ступенчатой «механикой», а в июле того же года поступит в продажу и модификация с 6-ступенчатым «автоматом».





Напомним, что в Беларуси цены на новую Octavia варьируются от 49 700 до 74 550 рублей.