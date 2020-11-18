БПЦ намерена подписать соглашение о сотрудничестве с Белгосуниверситетом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Тема сотрудничества Белорусского экзархата и БГУ обсудили митрополит Вениамин и ректор главного вуза страны Андрей Король, достигнута договоренность подписать соглашение, сообщили в пресс-службе БПЦ.

Встреча прошла в Белгосуниверситете, вместе с Владыкой Вениамином в университет приехали первый проректор Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ протоиерей Сергий Гордун, и.о. председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ Николай Лис. От БГУ на встрече присутствовал также проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич.

"Результатом встречи стала договоренность о подписании в ближайшее время соглашения о сотрудничестве между БПЦ и БГУ, подготовленного на основе рассмотренных предложений", - рассказали Sputnik в экзархате.

Там уточнили, что руководство БПЦ и БГУ "детально рассмотрели перспективы взаимодействия в области образования и создания условий для духовно-нравственного формирования личности".

Кроме этого, были озвучены инициативы по совместному проведению образовательных, научных, творческих и волонтерских мероприятий. Также речь шла об обмене преподавателями БГУ и духовных учебных заведений для прочтения лекций, проведения семинарских занятий.

Была рассмотрена возможность организации научных конференций и круглых столов, привлечения волонтеров БГУ к восстановлению храмов и святынь Беларуси и совместного участия в благотворительных мероприятиях, рассказали в экзархате.

Более 20 лет назад БПЦ подписала программу сотрудничества с правительством Беларуси, в ее рамках были подписаны соглашения о сотрудничестве с различными ведомствами и министерствами.

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