ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пилот реактивного ранца Винс Реффет разбился в Дубае

18.11.2020 14:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Французский спортсмен, каскадер и пилот команды Jetman Винс Реффет, прославившийся благодаря полетам на джетпаках, разбился во время тренировок в Дубае. О его смерти стало известно из заявления на сайте Jetman. Подробности не уточняются, сообщает Meduza.


Фото: Jetman

Реффету было 36 лет. Многие запомнили его по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси. К примеру, в 2015 году они полетали вместе с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем.

А еще Реффет вместе с напарником Фредом Фюгеном в вингсьютах спрыгнул с вершины горы Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и залетел в легкомоторный самолет.

Последние годы Реффет летал на изобретенном Ивом Росси реактивном ранце-крыле. В феврале 2020 года Реффет в ранце Jetman стартовал с земли и поднялся на высоту 1,8 километра над уровнем моря. До этого членам его команды не удавалось улетать с земли из-за особенностей конструкции ранца-крыла.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реффету было 36 лет. Многие запомнили его по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В микрорайоне «Хутор» начали строить школу, которую здесь ждут более десяти лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика