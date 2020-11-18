|
Пилот реактивного ранца Винс Реффет разбился в Дубае
Источник материала: Tut.by
Французский спортсмен, каскадер и пилот команды Jetman Винс Реффет, прославившийся благодаря полетам на джетпаках, разбился во время тренировок в Дубае. О его смерти стало известно из
Реффету было 36 лет. Многие запомнили его по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси. К примеру, в 2015 году они
А еще Реффет вместе с напарником Фредом Фюгеном в вингсьютах
Последние годы Реффет летал на изобретенном Ивом Росси реактивном ранце-крыле. В феврале 2020 года Реффет в ранце Jetman стартовал с земли и поднялся на высоту 1,8 километра над уровнем моря. До этого членам его команды не удавалось улетать с земли из-за особенностей конструкции ранца-крыла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реффету было 36 лет. Многие запомнили его по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)