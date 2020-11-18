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В микрорайоне «Хутор» начали строить школу, которую здесь ждут более десяти лет
Источник материала: Tut.by
На улице Белицкой в микрорайоне 96 приступили к строительству школы,
Под строительство выделили три с половиной гектара земли. Здание будет разноуровневое — из трех и четырех этажей с общим внутренним двориком. Предусмотрены также два бассейна и спортивные площадки.
Заказчиком объекта выступает областной УКС, строить будут специалисты 14-го стройтреста.
Напомним, школу в Хуторе
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Под строительство выделили три с половиной гектара земли, по плану здесь возведут трехэтажное здание из четырех блокированных корпусов с общим внутренним...
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