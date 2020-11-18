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В микрорайоне «Хутор» начали строить школу, которую здесь ждут более десяти лет

18.11.2020 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Белицкой в микрорайоне 96 приступили к строительству школы, сообщает «Гомельская правда».


Под строительство выделили три с половиной гектара земли. Здание будет разноуровневое — из трех и четырех этажей с общим внутренним двориком. Предусмотрены также два бассейна и спортивные площадки.

Заказчиком объекта выступает областной УКС, строить будут специалисты 14-го стройтреста.


Напомним, школу в Хуторе ждут уже более 10 лет. В новом микрорайоне — сотни многоэтажек, а школа на всю округу всего одна — № 15. Ранее педагоги рассказывали TUT.BY, что учреждение рассчитано на 800 детей, а ходит в нее 1800 — и это далеко не все желающие. Остальные ученики вынуждены ездить в школы других районов. При этом большая часть семей, поселившихся здесь, — многодетные.

 
 
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Под строительство выделили три с половиной гектара земли, по плану здесь возведут трехэтажное здание из четырех блокированных корпусов с общим внутренним...
 
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