В микрорайоне «Хутор» начали строить школу, которую здесь ждут более десяти лет

Источник материала: Tut.by

На улице Белицкой в микрорайоне 96 приступили к строительству школы, сообщает «Гомельская правда».





Под строительство выделили три с половиной гектара земли. Здание будет разноуровневое — из трех и четырех этажей с общим внутренним двориком. Предусмотрены также два бассейна и спортивные площадки.

Заказчиком объекта выступает областной УКС, строить будут специалисты 14-го стройтреста.





Напомним, школу в Хуторе ждут уже более 10 лет. В новом микрорайоне — сотни многоэтажек, а школа на всю округу всего одна — № 15. Ранее педагоги рассказывали TUT.BY, что учреждение рассчитано на 800 детей, а ходит в нее 1800 — и это далеко не все желающие. Остальные ученики вынуждены ездить в школы других районов. При этом большая часть семей, поселившихся здесь, — многодетные.