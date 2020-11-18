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Евросоюз может выделит белорусам почти 30 миллионов евро

18.11.2020 14:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

kp.by

Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Швеции Анн Линде, после чего сообщила, что ЕС может выделить на поддержку гражданского общества Беларуси 24 млн евро и еще 3,5 млн на поддержку СМИ и пострадавшим от действий властей.

Ожидается, что этот вопрос Евросоюз рассмотрит на заседании 19 ноября.

Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, Швеция рассматривает возможность дополнительной финансовой поддержки для студентов, журналистов, правозащитников и семей политзаключенных.

Тихановская призвала также частные европейские компании пересмотреть контракты с белорусскими партнерами, а европейские банки — отказаться от сотрудничества с белорусскими госбанками.

У Тихановской также запланированы встречи с премьером Швеции Стефаном Лёвеном и гендиректором Шведского агентства по сотрудничеству в области развития (SIDA) Карин Ямтин, пишет kp.by.

 
 
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Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Швеции Анн Линде, после чего сообщила, что ЕС может выделить на поддержку гражданского общества Беларуси 24 млн евро и...
 
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