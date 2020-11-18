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Евросоюз может выделит белорусам почти 30 миллионов евро
18.11.2020 14:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
kp.by
Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Швеции Анн Линде, после чего сообщила, что ЕС может выделить на поддержку гражданского общества Беларуси 24 млн евро и еще 3,5 млн на поддержку СМИ и пострадавшим от действий властей.
Ожидается, что этот вопрос Евросоюз рассмотрит на заседании 19 ноября.
Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, Швеция рассматривает возможность дополнительной финансовой поддержки для студентов, журналистов, правозащитников и семей политзаключенных.
Тихановская призвала также частные европейские компании пересмотреть контракты с белорусскими партнерами, а европейские банки — отказаться от сотрудничества с белорусскими госбанками.
У Тихановской также запланированы встречи с премьером Швеции Стефаном Лёвеном и гендиректором Шведского агентства по сотрудничеству в области развития (SIDA) Карин Ямтин, пишет
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Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Швеции Анн Линде, после чего сообщила, что ЕС может выделить на поддержку гражданского общества Беларуси 24 млн евро и...
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