Назван самый сексуальный мужчина планеты

Источник материала: Ежедневник

фото: sova.ponominalu.ru

В 2020 году им стал 33-летний актер из «Черной Пантеры» - Майкл Б. Джордан .

Титул самого сексуального мужчины традиционно присуждает журнал People. ««Это классное чувство. Все всегда шутили: «Майк, это единственное, чего ты, наверное, никогда не получишь», — рассказал Джордан. - Но теперь я стал частью хорошего клуба», — отреагировал Майкл Б. Джордан на присуждение награды.

Актер также признался, в чем заключается его секрет уверенности в себе: он просто понимает, что угодить всем невозможно.

«Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным», — пояснил Майкл Б. Джордан. По его мнению, даже при самых благих намерениях человек сталкивается с противоречиями и негативом, и относиться к этому нужно проще.

По каким же критериям, кроме внешней привлекательности, был выбран Майкл? Любовь к аниме и шахматам, склонность поливать пиццу медом и интерес к рыбалке издание также сочло весьма сексуальными. Также был отмечен тот факт, что актер с большим уважением относится к женщинам и практически преклоняется перед двумя своими близкими женщинами, матерью и сестрой. Кроме того, издатели взяли на заметку приверженность Майкла демократическим ценностям.