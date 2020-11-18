ЕБРР подтвердил мораторий на финансирование новых проектов в Беларуси

Источник материала: АФН

ЕБРР не намерен рассматривать и финансировать новые проекты в государственном секторе, однако не планирует останавливать кредитование частного сектора. При этом, все текущие проекты будут реализованы.

"Банк обязуется выполнить взятые на себя обязательства по реализации уже подписанных проектов. Новых проектов в государственном секторе ЕБРР рассматривать не будет. Это реакция на события в стране ", -сообщила пресс-служба банка.

За последний год-полтора ЕБРР предоставил госсектору Беларуси рекордные кредиты на реконструкцию трассы М3, ремонт мостов, сооружение систем водоочистки и водоснабжения.

В 2019 году ЕБРР предоставил финансирование проектов на сумму около 400 млн. евро.

О приостановке рассмотрения банком новых проектов в госсекторе Беларуси 17 сентября сообщил глава МИД РБ Владимир Макей.

"Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сообщил Макей.

Уже 19 ноября ЕС может ввести третий пакет санкций против Беларуси.