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ЕБРР подтвердил мораторий на финансирование новых проектов в Беларуси

18.11.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЕБРР не намерен рассматривать и финансировать новые проекты в государственном секторе, однако не планирует останавливать кредитование частного сектора. При этом, все текущие проекты будут реализованы.

"Банк обязуется выполнить взятые на себя обязательства по реализации уже подписанных проектов. Новых проектов в государственном секторе ЕБРР рассматривать не будет. Это реакция на события в стране ", -сообщила пресс-служба банка.

За последний год-полтора ЕБРР предоставил госсектору Беларуси рекордные кредиты на реконструкцию трассы М3, ремонт мостов, сооружение систем водоочистки и водоснабжения.

В 2019 году ЕБРР предоставил финансирование проектов на сумму около 400 млн. евро.

О приостановке рассмотрения банком новых проектов в госсекторе Беларуси 17 сентября сообщил глава МИД РБ Владимир Макей.

"Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сообщил Макей.

Уже 19 ноября ЕС может ввести третий пакет санкций против Беларуси.

 
 
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ЕБРР не намерен рассматривать и финансировать новые проекты в государственном секторе, однако не планирует останавливать кредитование частного сектора. При этом,...
 
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