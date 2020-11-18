Источник материала: АФН

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по рейтингам 5 банков Беларуси со "стабильного" до "негативного".

Вместе с тем, агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") белорусских банков на уровне "B". Рейтинговые действия последовали после подтверждения суверенного рейтинга Беларуси и ухудшения прогноза по рейтингу до «негативного».

Прогноз по рейтингу ухудшен для Беларусбанка, Белинвестбанка, Банка развития РБ, БПС-Банка и БелВЭБа.