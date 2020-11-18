Доллар упал на минимум за 3 недели

С начала недели стоимость корзины валют выросла на 0,43%, но если сравнить с началом месяца, то сейчас она дешевле на 0,75%.





Курс доллара снизился ещё на 0,0031 BYN до 2,5528 BYN/USD. Напомним, что за последние 12 торгов, доллар дешевел 11 раз. За это время его курс рухнул на 0,1051 BYN до минимума за 23 дня.





Курс евро подрос лишь на 0,0008 BYN до 3,0319 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала четвёртый раз за последние пять торгов. Курс евро за это время вырос на 0,0135 BYN, но с начала ноября он снизился на 0,0459 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0117 BYN до 3,3610 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 48 дней. С начала недели стоимость сотни российских рублей выросла на 0,0395 BYN.





Центробанк России

Сегодня российский рубль демонстрирует прекрасную форму на торгах Московской биржи.





К 11:30 средневзвешенный курс доллара упал ещё на 33 копейки до 75,92 RUB/USD и вплотную приблизился к минимуму за два месяца.





Аналогичный курс евро снизился всего на 12 копеек до 90,27 российских рублей.