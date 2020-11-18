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"Не может быть нормальных отношений с режимом, который жестоко подавляет свой народ"

18.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дипломаты Европы и США обратились с заявлением к белорусским властям

"Не может быть нормальных отношений с режимом, который жестоко подавляет свой народ"
17 ноября 2020 года было сделано совместное заявление представительства ЕС от имени государств-членов, представленных в Минске, посольства Великобритании, посольства Швейцарии и посольства США в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси.

В нем осуждается расширение применения насилия и нарушения прав человека и гражданских прав в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года.

«Складывается впечатление, что ни одна профессиональная или социальная группа в Беларуси не избежала беспрестанных действий со стороны белорусских властей по подавлению протестов против фальсификации выборов, жестокости силовых структур и политически мотивированных репрессий. 

Давление на медицинские, академические и медийные сообщества является особенно жестким», 

– говорится в заявлении.

В документе приводится мрачная статистика репрессий властей в отношении белорусских граждан. 

Количество задержаний мирных демонстрантов приближается к 30 000. Число политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политических заключенных продолжает расширяться и насчитывает более 100 имен. 

Нет указаний на то, что власти расследуют тысячи заявлений о жестокости силовых структур, поданных с середины августа, или убийства протестующих, в том числе совсем недавнее убийство Романа Бондаренко.

«До сих пор белорусские власти отвечали на наши совместные дипломатические усилия изгнанием и запугиванием наших коллег», – отмечают дипломаты. 

Они предлагают белорусским властям повторно рассмотреть их неоднократные запросы о доступе к политическим заключенным и пенитенциарным учреждениям, чтобы можно было проверить продолжающие поступать сообщения о неприемлемых условиях содержания в тюрьмах и бесчеловечном обращении с задержанными и заключенными в Беларуси.


В заявлении содержится призыв к белорусским властям немедленно прекратить неизбирательное насилие в отношении собственного народа и освободить всех несправедливо задержанных. 

«Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы беларусского народа. Мы продолжим громко и открыто реагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека. Не может быть нормальных отношений с режимом, который жестоко подавляет свой собственный народ», – говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что они готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью устойчивого разрешения нынешнего кризиса, сохраняя суверенитет и независимость Беларуси и способствуя ее безопасному, демократическому и благополучному будущему.
 
Теги: Минск
 
 
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Дипломаты Европы и США обратились с заявлением к белорусским властям
 
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