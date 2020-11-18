Журналистке Александре Квиткевич, задержанной после марша пенсионеров, дали 15 суток

Источник материала: Onliner

Суд Ленинского района назначил журналистке Tut.by и «Новага часу» Александре Квиткевич 15 суток административного ареста. Об это проинформировал Telegram-канал Tut.by.

Александра перестала выходить на связь 16 ноября, после того как отработала на марше пенсионеров в Минске. Связь прервалась примерно в 16:00. Тем же вечером, сообщал Tut.by, Александра нашлась в Ленинском РУВД.

(будет дополнено)