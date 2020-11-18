Разработчики показали 10-минутный геймплей Cyberpunk 2077 на Xbox Series X

Источник материала: Onliner

Пожалуй, Cyberpunk 2077 достоин называться самой ожидаемой игрой не только года, но, возможно, и десятилетия. Каждый видеоролик, который выпускают разработчики игры, смотрит безумное количество зрителей. Вот и вчера вечером выложили видео 10-минутного геймплея. Менее чем за сутки ролик посмотрели более 1,3 миллиона раз!

Возможно, интерес вызван тем, что Cyberpunk 2077 на этот раз показали не только на Xbox One X, но и на Xbox Series X. К слову, разницу в картинке между двумя консолями заметить очень сложно. Дело в том, что игру на новой приставке запускали в режиме обратной совместимости. Полноценная некстген-версия проекта с доработанной графикой выйдет лишь в следующем году.

Разработчики уже несколько раз переносили релиз Cyberpunk 2077. Пока игру ждут 10 декабря на PC, Xbox One и PlayStation 4, а также на новых консолях в режиме обратной совместимости.