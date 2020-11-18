ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разработчики показали 10-минутный геймплей Cyberpunk 2077 на Xbox Series X

18.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Пожалуй, Cyberpunk 2077 достоин называться самой ожидаемой игрой не только года, но, возможно, и десятилетия. Каждый видеоролик, который выпускают разработчики игры, смотрит безумное количество зрителей. Вот и вчера вечером выложили видео 10-минутного геймплея. Менее чем за сутки ролик посмотрели более 1,3 миллиона раз!

Возможно, интерес вызван тем, что Cyberpunk 2077 на этот раз показали не только на Xbox One X, но и на Xbox Series X. К слову, разницу в картинке между двумя консолями заметить очень сложно. Дело в том, что игру на новой приставке запускали в режиме обратной совместимости. Полноценная некстген-версия проекта с доработанной графикой выйдет лишь в следующем году.

Разработчики уже несколько раз переносили релиз Cyberpunk 2077. Пока игру ждут 10 декабря на PC, Xbox One и PlayStation 4, а также на новых консолях в режиме обратной совместимости.

Игра Cyberpunk 2077 для PlayStation 4
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
119 р.
7 предложений
Игры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожалуй, Cyberpunk 2077 достоин называться самой ожидаемой игрой не только года, но, возможно, и десятилетия. Каждый видеоролик, который выпускают разработчики игры,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Игнорируются элементарные права человека». Писатели требуют остановить насилие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика