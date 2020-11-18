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Разработчики показали 10-минутный геймплей Cyberpunk 2077 на Xbox Series X
Источник материала: Onliner
Пожалуй, Cyberpunk 2077 достоин называться самой ожидаемой игрой не только года, но, возможно, и десятилетия. Каждый видеоролик, который выпускают разработчики игры, смотрит безумное количество зрителей. Вот и вчера вечером выложили видео 10-минутного геймплея. Менее чем за сутки ролик посмотрели более 1,3 миллиона раз!
Возможно, интерес вызван тем, что Cyberpunk 2077 на этот раз показали не только на Xbox One X, но и на Xbox Series X. К слову, разницу в картинке между двумя консолями заметить очень сложно. Дело в том, что игру на новой приставке запускали в режиме обратной совместимости. Полноценная некстген-версия проекта с доработанной графикой выйдет лишь в следующем году.
Разработчики уже несколько раз переносили релиз Cyberpunk 2077. Пока игру ждут 10 декабря на PC, Xbox One и PlayStation 4, а также на новых консолях в режиме обратной совместимости.
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Пожалуй, Cyberpunk 2077 достоин называться самой ожидаемой игрой не только года, но, возможно, и десятилетия. Каждый видеоролик, который выпускают разработчики игры,...
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