«С начала весны я работаю простым сторожем». Telegram-каналы обвинили в избиении Романа Бондаренко бывшего силовика — он все отрицает

Источник материала: Onliner Алексею Власенко 41 год. С начала этой весны он работает сторожем в частной компании и растит вместе с женой маленькую дочь. Его семейное спокойствие было нарушено после новости о смерти Романа Бондаренко. По словам Алексея, вскоре в нескольких Telegram-каналах появились сообщения с деаноном: будто бы он участвовал в потасовке на «площади Перемен» и был одним из тех, кто избивал погибшего парня. Все дело в том, что до начала этого года Алексей служил в одной из воинских частей внутренних войск. Мужчина показывает нам обвинительные скрины из каналов, и утверждает, что из-за прежнего места работы на него теперь вешают вину другого человека.

В нашу редакцию Алексей приходит вместе с семьей. Когда он рассказывает свою историю, постоянно смотрит на жену и маленькую дочь. Ищет у них поддержки после каждого эмоционального предложения и пытается понять, почему в чатах с десятками тысяч подписчиков его называют «карателем».

— Дело в том, что я служил в воинской части внутренних войск 19 лет — мне не хватило до пенсии всего лишь года. А этой весной меня уволили. Причины было две. Во-первых, я получил уголовную статью: защищал честь и достоинство своей супруги и ребенка от ее бывшего мужа. Согласно нашему законодательству я военнослужащий и потому не имел права вступаться за эту женщину и физически прикасаться к человеку. И хотя мне до сих пор непонятно, как я мог пройти мимо, увидев насилие над девушкой и ребенком, в нашей системе все работает по-другому, — начинает рассказывать Алексей.





Мужчина добавляет, что второй причиной увольнения стал его конфликт с руководством. А еще говорит, что он, согласно официальным бумагам, не соблюдал на работе дисциплину. И вот как все это объясняет:

— В мире единоборств я не последнее лицо — меня многие знают. Я подготовил пять человек, которые должны были отправиться на чемпионат мира по панкратиону. Но в итоге мы разругались с начальством, никто никуда не поехал. А затем меня уволили: в официальных бумагах написано, что я якобы был недисциплинированным офицером. Наверное, я даже рад, что так получилось: сейчас я не участвую в том, что происходит на наших улицах.





Мужчина рассказывает, что после увольнения он начал работать сторожем в частной компании. Объясняет: сейчас найти другую работу в Минске тяжело. Но даже несмотря на это, до предыдущей недели на жизнь Алексей не жаловался. А затем случилась смерть Романа Бондаренко, поиск виновных и утро, когда Алексею позвонили родственники: «Видел, что о тебе пишут в Telegram?»

— Когда я зашел в канал, где рассказывают подробности о сотрудниках силовых структур, очень удивился: как меня могли занести в такой список? В посте была выложена моя фотография, а под ней было написано, что я, возможно, причастен к избиению Романа Бондаренко. После этого незнакомые люди начали писать в комментариях к посту оскорбления. Говорили, что у меня «рыльце в пушку», что я замешан и вру, — комментирует мужчина. — Я же заявляю: в тот вечер я находился с маленьким ребенком, мы всей семьей были дома. С нами был еще брат жены и дети соседки — мы присматриваем за ними, когда она занята. Примерно в 9 вечера соседка пришла к нам в дом и забрала детей, видела, что там был и я. Потому я прошу не вешать на меня эту клевету. Конечно, я сам тоже попытался написать опровержение, но вскоре понял, что это бесполезно.







Алексей говорит, сначала он был очень возмущен реакцией людей, но затем успокоился и решил, что единственный способ снять с себя вину — рассказать обо всем публично.

— Думаю, меня перепутали с человеком, который был в маске и темной одежде — это он толкнул Бондаренко. Как мне кажется, я совершенно не похож на этого мужчину, но людям, наверное, можно внушить всякое, — разводит руками Алексей.





Мужчина добавляет: он сам выступает против жестокости на улицах, следил за воскресным разгоном и вполне может пояснить, почему людей шокирует происходящее:

— Я крайне негативно отношусь к ситуации в нашей стране — как к такому можно было прийти? Если бы я сейчас работал в органах, никогда бы не согласился разгонять мирные протесты. Я всегда думал своей головой и считал, что нужно задерживать преступников: тех, кто убил или украл. Что касается простых людей, в них я не вижу нарушителей — они просто высказывают свое мнение.



