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К 35-летнему юбилею кемпера Mercedes-Benz Marco Polo выпущена специальная версия — ArtVenture
Источник материала: Onliner
Компания Mercedes-Benz Vans отмечает 35-летие кемпера V-Class Marco Polo выпуском специальной версии модели — ArtVenture. Главным отличием нового Marco Polo ArtVenture от стандартной модели станет ткань складываемой крыши особого цвета аквамарин.
Аквамариновая ткань складываемой крыши выделяет его в ряду аналогичных автомобилей. В то же время для бортов предусмотрены три гармоничных декора — все в матовом черном цвете со стильными аквамариновыми акцентами.
С ноября нынешнего года при заказе кемпера стал доступен также ряд функций, облегчающих владельцам таких машин управление ими.
В список стандартного оснащения V-Class Marco Polo входит отныне функция Hold в тормозной системе. Вместе с ней можно выбрать одну из трех дополнительных систем: активный парковочный ассистент, Parktronic или Distronic.
Среди оснащения — двухместное сиденье с электропневматической регулировкой, трансформируемое в комфортное спальное место для двух человек, удобное спальное место под подъемной крышей и кухонная секция с газовой плиткой, мойкой и встроенным холодильником.
Цены в Европе стартуют с 44 000 евро.
кемпинговая, весна/лето/осень, 4-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 440x210x185 см
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 380x220x130 см
треккинговая, весна/лето/осень, 2-местная, 1 вход, 1 комната, противомоскитная сетка, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 205x150x105 см
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Компания Mercedes-Benz Vans отмечает 35-летие кемпера V-Class Marco Polo выпуском специальной версии модели — ArtVenture. Главным отличием нового Marco Polo ArtVenture от стандартной модели...
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