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К 35-летнему юбилею кемпера Mercedes-Benz Marco Polo выпущена специальная версия — ArtVenture

18.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Mercedes-Benz Vans отмечает 35-летие кемпера V-Class Marco Polo выпуском специальной версии модели — ArtVenture. Главным отличием нового Marco Polo ArtVenture от стандартной модели станет ткань складываемой крыши особого цвета аквамарин.

Аквамариновая ткань складываемой крыши выделяет его в ряду аналогичных автомобилей. В то же время для бортов предусмотрены три гармоничных декора — все в матовом черном цвете со стильными аквамариновыми акцентами.

С ноября нынешнего года при заказе кемпера стал доступен также ряд функций, облегчающих владельцам таких машин управление ими.

К 35-летнему юбилею кемпера Mercedes-Benz Marco Polo выпущена специальная версия — ArtVenture

В список стандартного оснащения V-Class Marco Polo входит отныне функция Hold в тормозной системе. Вместе с ней можно выбрать одну из трех дополнительных систем: активный парковочный ассистент, Parktronic или Distronic.

К 35-летнему юбилею кемпера Mercedes-Benz Marco Polo выпущена специальная версия — ArtVenture

Среди оснащения — двухместное сиденье с электропневматической регулировкой, трансформируемое в комфортное спальное место для двух человек, удобное спальное место под подъемной крышей и кухонная секция с газовой плиткой, мойкой и встроенным холодильником.

К 35-летнему юбилею кемпера Mercedes-Benz Marco Polo выпущена специальная версия — ArtVenture

Цены в Европе стартуют с 44 000 евро.

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Компания Mercedes-Benz Vans отмечает 35-летие кемпера V-Class Marco Polo выпуском специальной версии модели — ArtVenture. Главным отличием нового Marco Polo ArtVenture от стандартной модели...
 
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