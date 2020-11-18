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«Игнорируются элементарные права человека». Писатели требуют остановить насилие

18.11.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

140 белорусских литераторов подписали открытое письмо к властям с призывом остановить массовые репрессии.

«Игнорируются элементарные права человека». Писатели требуют остановить насилие

Среди подписантов — Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Раиса Боровикова, Лявон Борщевский, Змитер Вишнёв, Лявон Вольский, Анатолий Вертинский, Леонид Дранько-Майсюк, Галина Корженевская, Виктор Мартинович и многие другие.

«Мы, белорусские литераторы, выражаем серьезную обеспокоенность тем, что в течение последних 100 дней в нашей стране наблюдается постоянная эскалация насильственных действий со стороны силовых структур и административных назначенцев к гражданам, выходящим на мирные акции протеста и солидарности», — говорится в письме, опубликованном на сайте Союза белорусских писателей.

Авторы подчеркивают, что «таких масштабов массовых репрессий не испытывало более сорока лет ни одно из государств Европы». В письме отмечается, что за последние 100 дней в Беларуси арестовано около тридцати тысяч человек, покалечено более четырех тысяч человек, возбуждено около тысячи немотивированных уголовных дел, погибло восемь человек.

«В государстве игнорируются элементарные права человека. На виновных в убийствах и увечьях людей не заводятся уголовные дела. Допускается избиение связанных задержанных, что запрещается мировой юридической практикой даже в отношении военнопленных. Из уст руководства страны звучат прямые указания отчислять студентов из учебных заведений и увольнять с работы всех сотрудников, которые не согласны с государственной политикой, что является непосредственным нарушением действующей Конституции Республики Беларусь», — говорят писатели и публицисты.

Они уверены, что эскалация насилия, расширение пространства безнаказанности, лишение белорусов базовых конституционных прав ведут к глубокому долгосрочному национальному кризису во всех сферах общественной жизни: экономическому дефолту, международной изоляции, падению Беларуси на самое дно цивилизационного рейтинга.

«Мы склоняем голову перед мужеством и настойчивостью белорусского народа, выражаем сочувствие всем, кто пострадал и потерял родных, и обращаемся к властям, руководителям государственных структур, чиновникам, сохранившим здравый смысл, с требованием: пока вы не обрушили страну в пучину насилия и всеобщего кризиса, немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа!» — говорится в письме.

 
 
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140 белорусских литераторов подписали открытое письмо к властям с призывом остановить массовые репрессии.
 
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