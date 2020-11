«Сейчас смутное время». Как власти давят на неугодный бизнес

Белорусские власти продолжают давление на неугодный бизнес. Деятельность более двух десятков столичных заведений может быть приостановлена.



«Сейчас наш велосипед остановился»

В Экономическом суде Минска до конца ноября назначено несколько заседаний по искам районных отделов Минского городского управления МЧС к десяткам частных компаний. Сущностью спора указано приостановление деятельности по заявлениям контролирующих органов.

Ответчиками по иску выступают частные компании, которые владеют сетью кондитерских Brioche, баром «Банки-Бутылки», кафе Cheer Bear и Tapas Bar, магазином чая с дегустационным залом TeaRoom, сетью веганских кафе Monkey Food, кафе «ДЭПО», «Лаўка», Let it be, ENZO, рестораном Simple и другими заведениями общественного питания.

Частный бизнес подвергся давлению со стороны властей после проявления солидарности с рабочими или присоединения к общенациональной забастовке.

В сети кафе Monkey Food рассказали , что с 30 октября у них было пять проверок санстанции и две проверки МЧС. Контролирующие органы назначили штраф в размере более 11 тысяч рублей. Неравнодушные граждане помогли коллективу решить эту проблему, но заведения до сих пор не могут открыться.

«Общепит — это велосипед. Пока педали крутишь, он едет. Сейчас наш велосипед остановился», — написал коллектив Monkey Food.

Владелец кафе «ДЭПО», «Лаўка», Let it be, ENZO на тусовочной Октябрьской улице Владислав Луневич объявил о закрытии своих заведений и уехал в Киев.

«Да, я уехал, но головой, сердцем и душой продолжаю быть в Минске. Знайте, делается всё, чтобы вернуть наши заведения к жизни!» — написал ресторатор в социальных сетях.

«Сейчас у нас план выжить и сохранить коллектив»

Ранее с давлением властей столкнулись другие частные бизнесы.

В июне, в разгар президентской избирательной кампании, силовики заблокировали счета компании «Хайв проджект», которая развивает краудфандинговые платформы «Улей» и MolaMola. Основатель проектов Эдуард Бабарико был задержан по делу «Белгазпромбанка» . Компания пробовала открыть бизнес в Украине, но по ряду причин это не удалось сделать. Сейчас деятельность «Хайв проджект» временно заморожена.

«Поскольку у нас заблокированы счета, то у нас нет возможности осуществлять деятельность в принципе — запускать и завершать проекты. Самое оптимальное для нас решение — это снижение всех операционных расходов, чтобы не накапливалась задолженность и можно было в любой момент продолжить деятельность», — рассказала во время панельной дискуссии на Всемирной неделе предпринимательства директор компании «Хайв проджект» Алина Лисакович.

Около пяти месяцев не работает магазин подарков, сувениров и одежды в национальном стиле symbal.by, который расположен в центре Минска. Проблемы начались, когда он стал продавать футболки с принтом «ПСИХО3%». В торговый объект нагрянули с проверками санстанция, МЧС и налоговая служба. Работа была парализована. Сейчас компания торгует вещами через интернет.

«Мы устранили все нарушения, но пожарные не дают разрешение на работу оффлайн-магазина. На протяжении вот уже четырех месяцев мы работаем как интернет-магазин с курьерской и почтовой доставкой. Мы для себя приняли решение: пока есть хоть какая возможность работать, мы будем продолжать. Сейчас у нас план выжить и сохранить коллектив», — рассказал на панельной дискуссии основатель symbal.by Павел Белоус.

«После ночи наступит день»

В это тяжелое время symbal.by вдохновляется на продолжение своей работы за счет колоссальной поддержки общества, отметил основатель компании.

«Сейчас смутное, темное время, но в любом случае после ночи наступит ден. Двигаться и не останавливаться нас заставляет колоссальная поддержка общества. Пока не закончится эта солидарность, мы будем бежать в этом марафоне», — сказал Павел Белоус.

Преследование частных компаний говорит о том, что главным для ныненшнего режима является удержание власти, а не развитие экономики, считает советник Светланы Тихановской по экономический реформам Алесь Алехнович. «В таких условиях тяжело начинать или развивать свой бизнес», — отметил экономист.

Для начала, по его словам, нужно разрешить политический кризис в стране, а потом одновременно провести макроэкономическую стабилизацию экономики и институционные реформы.