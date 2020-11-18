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«Сейчас смутное время». Как власти давят на неугодный бизнес

18.11.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские власти продолжают давление на неугодный бизнес. Деятельность более двух десятков столичных заведений может быть приостановлена.

«Сейчас смутное время». Как власти давят на неугодный бизнес
Фото tolyatti.tiu.ru

 

«Сейчас наш велосипед остановился»

В Экономическом суде Минска до конца ноября назначено несколько заседаний по искам районных отделов Минского городского управления МЧС к десяткам частных компаний. Сущностью спора указано приостановление деятельности по заявлениям контролирующих органов.

Ответчиками по иску выступают частные компании, которые владеют сетью кондитерских Brioche, баром «Банки-Бутылки», кафе Cheer Bear и Tapas Bar, магазином чая с дегустационным залом TeaRoom, сетью веганских кафе Monkey Food, кафе «ДЭПО», «Лаўка», Let it be, ENZO, рестораном Simple и другими заведениями общественного питания.

Частный бизнес подвергся давлению со стороны властей после проявления солидарности с рабочими или присоединения к общенациональной забастовке.

В сети кафе Monkey Food рассказали, что с 30 октября у них было пять проверок санстанции и две проверки МЧС. Контролирующие органы назначили штраф в размере более 11 тысяч рублей. Неравнодушные граждане помогли коллективу решить эту проблему, но заведения до сих пор не могут открыться.

«Общепит это велосипед. Пока педали крутишь, он едет. Сейчас наш велосипед остановился», — написал коллектив Monkey Food.

Владелец кафе «ДЭПО», «Лаўка», Let it be, ENZO на тусовочной Октябрьской улице Владислав Луневич объявил о закрытии своих заведений и уехал в Киев.

«Да, я уехал, но головой, сердцем и душой продолжаю быть в Минске. Знайте, делается всё, чтобы вернуть наши заведения к жизни!» — написал ресторатор в социальных сетях.

 

«Сейчас у нас план выжить и сохранить коллектив»

Ранее с давлением властей столкнулись другие частные бизнесы.

В июне, в разгар президентской избирательной кампании, силовики заблокировали счета компании «Хайв проджект», которая развивает краудфандинговые платформы «Улей» и MolaMola. Основатель проектов Эдуард Бабарико был задержан по делу «Белгазпромбанка». Компания пробовала открыть бизнес в Украине, но по ряду причин это не удалось сделать. Сейчас деятельность «Хайв проджект» временно заморожена.

«Поскольку у нас заблокированы счета, то у нас нет возможности осуществлять деятельность в принципе — запускать и завершать проекты. Самое оптимальное для нас решение — это снижение всех операционных расходов, чтобы не накапливалась задолженность и можно было в любой момент продолжить деятельность», — рассказала во время панельной дискуссии на Всемирной неделе предпринимательства директор компании «Хайв проджект» Алина Лисакович.

Около пяти месяцев не работает магазин подарков, сувениров и одежды в национальном стиле symbal.by, который расположен в центре Минска. Проблемы начались, когда он стал продавать футболки с принтом «ПСИХО3%». В торговый объект нагрянули с проверками санстанция, МЧС и налоговая служба. Работа была парализована. Сейчас компания торгует вещами через интернет.

«Мы устранили все нарушения, но пожарные не дают разрешение на работу оффлайн-магазина. На протяжении вот уже четырех месяцев мы работаем как интернет-магазин с курьерской и почтовой доставкой. Мы для себя приняли решение: пока есть хоть какая возможность работать, мы будем продолжать. Сейчас у нас план выжить и сохранить коллектив», — рассказал на панельной дискуссии основатель symbal.by Павел Белоус.

 

«После ночи наступит день»

В это тяжелое время symbal.by вдохновляется на продолжение своей работы за счет колоссальной поддержки общества, отметил основатель компании.

«Сейчас смутное, темное время, но в любом случае после ночи наступит ден. Двигаться и не останавливаться нас заставляет колоссальная поддержка общества. Пока не закончится эта солидарность, мы будем бежать в этом марафоне», — сказал Павел Белоус.

Преследование частных компаний говорит о том, что главным для ныненшнего режима является удержание власти, а не развитие экономики, считает советник Светланы Тихановской по экономический реформам Алесь Алехнович. «В таких условиях тяжело начинать или развивать свой бизнес», — отметил экономист.

Для начала, по его словам, нужно разрешить политический кризис в стране, а потом одновременно провести макроэкономическую стабилизацию экономики и институционные реформы.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти хотят приостановить работу более двух десятков заведений в Минске.
 
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