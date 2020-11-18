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В Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Беларуси

18.11.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) начала сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси.

В Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Беларуси

Как сообщается на сайте депутата, Карлсбро предлагает коллегам из Европарламента подписаться под письмом, адресованным главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, с просьбой отказаться от проведения в Минске чемпионата в 2021 году.

«Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси, — заявила Карлсбро. — Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улицах. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа».

Как подчеркнула депутат Европарламента, есть «серьезные подозрения в том, что Дмитрий Басков, глава Белорусской федерации хоккея и активный сторонник режима Лукашенко, участвовал в притеснениях и издевательствах над протестующими».

«То, что глава Белорусской федерации хоккея может быть связан с этими ужасными нападениями на мирных демонстрантов, — это очень серьезно. У Международной федерации хоккея не должно быть никаких сомнений в том, чтобы прекратить всякое сотрудничество с Басковым, пока не будет проведено независимое расследование. Недопустимо, чтобы по этому поводу не было предпринято никаких действий», — подчеркнула Карлсбро.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее Фазель заявлял, что ИИХФ пока не планирует переносить белорусскую часть турнира в другую страну.

18-19 ноября проходит заседание Международной федерации хоккея, на котором, возможно, будет принято решение.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) начала сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси.
 
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