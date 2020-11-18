Экскурсия по станции: что нужно знать о Лукомльской ГРЭС? – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лукомльская ГРЭС – самая крупная станция из подобных в Беларуси, она дает стране каждый третий киловатт. Станции 51 год, изначально она работала на мазуте, который доставляли железнодорожным транспортом. В 90-х электростанцию перевели на российский природный газ. В 2019 году ГРЭС "сожгла" 2,8 миллиарда кубометров "голубого топлива".

Номинальная мощность ГРЭС - около 3000 МВт, это даже больше, чем будет давать БелАЭС, когда заработает в полную мощь. Атомная станция в Островце с двумя реакторами сможет выдавать 2400 МВт.

По мере запуска БелАЭС электрогенераторы на Лукомльской ГРЭС будут переходить в "холодный резерв".

Сердце и мозг Лукомльской ГРЭС - это щитовое управление паро-газовой установкой, за работой сложных агрегатов турбинной станции следят машинисты, всего же на станции работают полторы тысячи человек.

Топливо Лукомльская ГРЭС сжигают в специальных котельных, дым из котлов поднимается на высоту в 250 метров - резкого перепада температуры на выходе оказывается конденсат. Поэтому местные жители называют станцию "фабрикой по производству облаков".

Естественный пруд-охладитель ГРЭС - Лукомльское озеро. Воду в нем специально очищают от соли и железа, а местные любят здесь рыбачить. Оттого что станция работает круглый год, вода в озере не замерзает, поговаривают, что здесь даже водятся белорусские креветки. Sputnik проверил, водятся ли там ракообразные, оказалось это всего лишь миф.

Смотрите на видео, как все устроено на станции, и как журналист охотился за деликатесами.

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