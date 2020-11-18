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Экскурсия по станции: что нужно знать о Лукомльской ГРЭС? – видео
18.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лукомльская ГРЭС – самая крупная станция из подобных в Беларуси, она дает стране каждый третий киловатт. Станции 51 год, изначально она работала на мазуте, который доставляли железнодорожным транспортом. В 90-х электростанцию перевели на российский природный газ. В 2019 году ГРЭС "сожгла" 2,8 миллиарда кубометров "голубого топлива".
Номинальная мощность ГРЭС - около 3000 МВт, это даже больше, чем будет давать БелАЭС, когда заработает в полную мощь. Атомная станция в Островце с двумя реакторами сможет выдавать 2400 МВт.
© Sputnik / Виктор Толочко
По мере запуска БелАЭС электрогенераторы на Лукомльской ГРЭС будут переходить в "холодный резерв".
Сердце и мозг Лукомльской ГРЭС - это щитовое управление паро-газовой установкой, за работой сложных агрегатов турбинной станции следят машинисты, всего же на станции работают полторы тысячи человек.
Топливо Лукомльская ГРЭС сжигают в специальных котельных, дым из котлов поднимается на высоту в 250 метров - резкого перепада температуры на выходе оказывается конденсат. Поэтому местные жители называют станцию "фабрикой по производству облаков".
Естественный пруд-охладитель ГРЭС - Лукомльское озеро. Воду в нем специально очищают от соли и железа, а местные любят здесь рыбачить. Оттого что станция работает круглый год, вода в озере не замерзает, поговаривают, что здесь даже водятся белорусские креветки. Sputnik проверил, водятся ли там ракообразные, оказалось это всего лишь миф.
Смотрите на видео, как все устроено на станции, и как журналист охотился за деликатесами.
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